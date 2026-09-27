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高鐵收假三點呼籲旅客配合

中秋節暨教師節連假前夕及首日，高鐵旅運量大幅增加逾兩成，不只大批人潮，更有對號座旅客被擠到差點上不了車，而有商務車廂旅客抱怨自由座旅客擠到車廂。台灣高鐵重申，商務車廂規定不可站立；列車人員若發現，會勸導旅客離開。同時也呼籲旅客人潮將陸續湧現，特別是28日午後，呼籲自由座旅客避開尖峰或是利用其他用具。連假前夕高鐵單日旅客達34.8萬人次，創歷史新高；兩日（24、25）合計66.3萬人次，較去年同期大幅增加約5.4萬人次。高鐵公司分析原因，受到今年假期特性影響，因此造成各車站自由座大量排隊人潮。人潮也帶來亂象，有旅客直言付錢購買商務車廂座位就是不想被打擾，卻有自由座旅客佔到商務車廂內。台灣高鐵重申規定「高鐵商務車廂規定不可站立，車上也持續透過廣播宣導。列車人員若發現，會勸導旅客離開」。同時，依照過往經驗推估，今日起將出現返工潮，特別是9月28日（一）自下午14時至19時，將是旅運超尖峰段，呼籲預計搭乘自由座的旅客，避開上述時段，選擇離峰時段搭車或利用其他交通運具，以避免久候。高鐵公司提醒旅客，可利用離峰時間、分散搭乘，旅客可透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY 「生活頻道」，查看各站「自由座等候時間」預估燈號，利用「綠色」燈號的離峰時段搭乘。同時，也請自由座旅客禮讓對號座乘客優先上車，車站人員也將加強引導，並請自由座旅客依目的地分流搭乘。最後呼籲旅客，站立車間通道的旅客在列車到站時，務必讓出通道，保持上、下車動線暢通。