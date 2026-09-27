中秋教師節連假烤肉吃不停，但腎臟專科醫師林軒任提醒，烤肉真正要注意的恐怕不是原型肉類，而是加工肉品與醬料。香腸、培根、貢丸等加工肉含有較多無機磷，烤肉醬、沙茶醬則可能同時帶來較高的鈉與鉀，若反覆刷醬、過量食用，恐增加腎臟與心血管負擔。林軒任醫師也分享「挑選替換」方式，讓腎友連假也能安心享受烤肉。
中秋烤肉最傷腎不是肉！醫師點名「2大隱形地雷」
腎臟專科醫師林軒任指出，烤肉想要顧好腎臟與心血管，真正需要留意的不是原型肉類，而是加工肉品與醬料。
第一個地雷是加工肉品，包括香腸、培根、貢丸等，醫師提醒，其中添加的無機磷，人體吸收率幾乎高達百分之百，相較於原型肉品更需要注意。
第二個地雷則是烤肉醬與沙茶醬，林軒任指出，這類醬料可能同時含有較高的鹽分與鉀，若烤肉時一層一層反覆刷上去，鈉離子與鉀離子容易攝取過量。
腎友中秋也能烤肉！醫師教「挑選替換」避開地雷
林軒任表示，腎友中秋烤肉不必完全放棄美食，只要學會「挑選替換」，一樣可以享受佳節料理。肉類可以改選雞肉、豬肉或魚肉等原型肉品，取代香腸、培根等加工肉品。
至於醬料，則建議盡量減半甚至不刷，改用蔥、薑、檸檬汁等天然辛香料提味；另外，海鮮與動物內臟則建議淺嚐即止，避免攝取過多膽固醇與普林。
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腎臟專科醫師林軒任指出，烤肉想要顧好腎臟與心血管，真正需要留意的不是原型肉類，而是加工肉品與醬料。
第一個地雷是加工肉品，包括香腸、培根、貢丸等，醫師提醒，其中添加的無機磷，人體吸收率幾乎高達百分之百，相較於原型肉品更需要注意。
第二個地雷則是烤肉醬與沙茶醬，林軒任指出，這類醬料可能同時含有較高的鹽分與鉀，若烤肉時一層一層反覆刷上去，鈉離子與鉀離子容易攝取過量。
腎友中秋也能烤肉！醫師教「挑選替換」避開地雷
林軒任表示，腎友中秋烤肉不必完全放棄美食，只要學會「挑選替換」，一樣可以享受佳節料理。肉類可以改選雞肉、豬肉或魚肉等原型肉品，取代香腸、培根等加工肉品。
至於醬料，則建議盡量減半甚至不刷，改用蔥、薑、檸檬汁等天然辛香料提味；另外，海鮮與動物內臟則建議淺嚐即止，避免攝取過多膽固醇與普林。