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醫曝流感5大常見症狀 自己也「中鏢」

▲近期流感疫情升溫，常見症狀包括發燒、畏寒、全身痠痛、流鼻水及咳嗽等，若出現不適應多休息並留意病情變化。（圖／記者周淑萍攝）

全台單週14萬人因類流感就醫 165例重症、30死

中秋4天連假出遊、聚餐人潮增加，小心流感找上門，國內流感疫情持續升溫，疾管署最新統計，單週類流感門急診就診已達14萬1375人次，新增165例流感併發重症、30例死亡。胸腔內科醫師蘇一峰表示，近期門診看到的流感患者明顯增加，甚至比平常多出3成至5成以上，連他自己也「中鏢」，提醒若出現發燒、怕冷、全身痠痛等症狀要提高警覺。蘇一峰醫師在臉書發文表示，近期流感患者明顯增加，以他的門診觀察，流感患者增加約3成至5成以上，常見症狀包括「發燒、怕冷、全身痠痛、流鼻水、咳嗽」。醫師透露，這波疫情連自己都沒有躲過，目前上述症狀幾乎全都出現，每天需要服用化痰藥物。他提醒，老年人、具有慢性疾病或免疫力較差族群，一旦感染流感，併發重症的機率相對較高，連假期間若身體出現異狀，應多加留意。疾管署9月22日公布最新監測資料顯示，國內流感疫情仍處於流行期，第37週（9月13日至19日）類流感門急診就診共14萬1375人次，較前一週增加1.4%；9月15日至21日則新增165例流感併發重症病例及30例死亡病例。目前社區流行病毒以A型流感為主，其中A型H1N1占84.9%。本流感季累計已有1586例重症及304例死亡，重症患者以65歲以上長者占65.8%、具有慢性病史者占83.2%為主，另有67.8%的重症病例未接種本季流感疫苗。疾管署也提醒，中秋連假期間出遊、聚餐及親友團聚增加，人與人接觸頻繁，容易提高呼吸道疾病傳播風險。有發燒、咳嗽等類流感症狀時，建議佩戴口罩、及早就醫並在家休息；如果出現呼吸急促、呼吸困難、胸痛、血痰、意識改變或低血壓等危險徵兆，更應儘速就醫。