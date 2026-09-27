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▲小禎（右）女兒Emma（左）已經19歲。（圖／奇恩工作室提供）

▲孫協志（左二）首次參加「鑽石舞台之夜」演唱會，台上與胡瓜、歐弟及康康驚喜組成「5566」。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會昨（26）晚在台北國際會議中心登場，女兒小禎和歐弟、賴慧如獻唱〈愛情限時批〉，台下前夫李進良和女兒Emma現身力挺，19歲的Emma外型亮眼，完全遺傳了小禎的好基因。小禎和歐弟、賴慧如在Luxy Girls的開場表演後登場，3人獻唱〈愛情限時批〉，唱到一半胡瓜和康康從4樓觀眾席出場，現場氣氛炒到最高點，台下也發現小禎女兒Emma和前夫李進良現身力挺。現年19歲的Emma生得亭亭玉立，完全遺傳了父母的好基因，馬上成為鎂光燈焦點，Emma不只跟父母關係好，跟外公胡瓜感情也很好，先前在胡瓜的YT頻道「下面一位」爆料家事，胡瓜言談中流露些許心疼，他知道Emma可以跟小禎的男友相處得很好，也可以跟爸爸的女朋友相處得很好，結果Emma突然打斷，強調是跟爸爸的「女朋友們」相處得很好。胡瓜一聽Emma這麼直白，尷尬笑了幾聲，「你這樣講你爸爸好嗎，我沒講哦李進良，我沒講哦！」Emma則很淡定說，「沒事啦！」事實上，Emma之前客串李進良投資的電視劇《整形過後》，劇中她飾演温昇豪的女兒，角色背景也是父母離異，李進良就說，Emma最不會回家講的，就是關於父母離婚後對她的影響，或許透過戲劇，能看到女兒投射出來的內心。