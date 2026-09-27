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▲胡歌騎腳踏車載著3歲女兒出門兜風，老婆黃曦寧也騎腳踏車跟在一旁。（圖／翻攝自微博＠池和非魚）

▲胡歌（左）和黃曦寧（右）結婚4年，感情穩定甜蜜，已生下一兒一女。（圖／翻攝自微博@新浪娛樂）

44歲中國男星胡歌2022年低調與經紀人黃曦寧結婚，隔年1月才公開女兒出生還有已婚的消息，震撼各界，當時不少粉絲直呼失戀，但也同時恭喜胡歌升格當爸爸。而胡歌近日被直擊，騎腳踏車載著3歲大的女兒「小茉莉」外出，只見黃曦寧也自己騎一台車跟在他身旁，一家三口兜風的背影看起來相當溫馨有愛。近日有民眾在上海街頭巧遇胡歌，發現他腳踏車上還坐著一名可愛女童，正是3歲的女兒小茉莉。只見小茉莉綁著雙馬尾，坐在兒童椅上沒有亂動，看起來十分乖巧可愛。而胡歌則身穿一件藍綠色外套搭配墨鏡、黑色棒球帽，非常休閒。一旁騎著腳踏車與胡歌並行的黃曦寧同樣戴著墨鏡，身穿白色寬版上衣搭配紫色瑜珈褲及長襪，狀態看起來也很不錯。這是胡歌一家人首次以這種休閒裝扮外出，被民眾拍到，看起來家庭氛圍和樂融融，相當有愛。影片曝光後也立刻衝上微博熱搜，掀起粉絲討論，大家看了紛紛留言：「幸福具象化了」、「看他這麼幸福真的太好了，永遠祝福他」、「雖然不喜歡胡歌的私人空間被打攪，但胡歌看起來真的好接地氣，給人一種愛家庭、愛小孩的好爸爸感覺」、「女兒居然都3歲了，時間過得好快啊」。回顧胡歌與黃曦寧的愛情故事，黃曦寧在2015年以造型助理的身分進到胡歌團隊工作，後來還擔任執行經紀人，與胡歌共事多年，直到2020年疫情期間，兩人感情升溫，才私下展開交往。2022年9月胡歌與黃曦寧悄悄在上海完成結婚登記，當時黃曦寧已經懷孕，女兒在隔年1月出生，胡歌這才公開自己已婚當爸的好消息。之後黃曦寧辭掉經紀人工作，專心在家帶小孩，去年又被拍到懷孕身影。胡歌一開始不願正面承認，直到去年底上節目受訪時，才坦承兒子已在8月出生，自己確實當二寶爸了，粉絲也紛紛恭喜胡歌兒女雙全。據悉，黃曦寧小胡歌11歲，今年約33歲了，她產後一年狀態恢復得很好，騎腳踏車的背影看起來很苗條。