中秋節賞完滿月之後，命理與運勢也展開了新的走向！命理專家塔羅牌老師艾菲爾今（27）日就點名鼠、龍、馬、猴4個生肖，在中秋節之後將迎來新的轉機，其中生肖馬正式迎來行動力大增的時刻，工作、學習都有機會達成目標。
白羊座滿月代表「結束與釋放」！4生肖邁入人生下一階段
塔羅牌老師艾菲爾今（27）日在臉書粉專發文指出，9月26日的白羊座滿月帶來強烈的「結束與釋放」氣氛，累積已久的情緒、停滯的計畫，或是一段讓人反覆糾結的關係，都可能在滿月後逐漸出現新的答案。他表示，滿月之後不必急著證明自己改變了多少，而是應該把注意力重新放回「接下來想往哪裡走」。
艾菲爾老師認為，有些事情告一段落並不代表失去，反而是在為新的選擇清出空間。到了9月27日，生肖鼠、龍、馬、猴4個生肖特別容易感受到周遭環境正在鬆動，只要願意放下過度執著的舊模式，就有機會重新找回行動力，讓原本卡住的人生逐步邁向下一個階段。
生肖鼠：舊計畫重新找到出口
艾菲爾老師表示，滿月過後，生肖鼠最明顯的轉變，是開始不再執著於「一定要照原本的方式完成」。之前可能因為太在意細節、別人的看法，或害怕重新來過，而把自己困在原地。這幾天反而適合重新整理手上的事情，把真正值得留下的目標挑出來。
艾菲爾老師補充，屬鼠的朋友可能突然發現，某個看似走不通的方向，其實只是需要換一條路。工作上適合重新調整安排，生活中也可能出現一個讓你改變想法的人或消息。別再把過去的失誤當成限制，它們其實已經變成你的經驗值。接下來真正重要的，是重新相信自己的判斷，勇敢啟動下一步。
生肖龍：告別消耗你的事情
艾菲爾老師分析，這段時間生肖龍容易出現一種「突然想通了」的感覺。過去那些讓你反覆煩惱的人、事、承諾，到了滿月之後，開始不值得你繼續投入那麼多時間與情緒。你會逐漸明白，真正適合自己的選擇，不需要一直努力說服自己。
在工作上屬龍的朋友，可能重新接觸某項曾經擱置的任務，但這一次你會有更成熟的方法處理；人際上則適合與過度消耗你的人拉開一點距離。財務方面也很適合重新檢視不必要的支出。當你願意把注意力從「已經失去什麼」轉向「接下來能擁有什麼」，整體運勢就會開始鬆開。新的機會，往往就在你停止留戀之後出現。
生肖馬：行動力重新被點燃
滿月後，生肖馬很適合把「想了很久」的事情真正做起來。前陣子可能有些提不起勁，明明知道方向在哪裡，卻總覺得還少一個契機。現在這個契機正在慢慢形成，尤其是工作、學習、生活規劃方面，很適合先做第一步，再一邊調整。
屬馬的朋友不需要一次把未來全部想清楚，先讓自己動起來，答案自然會越來越明朗。感情與人際方面，也可能重新遇到熟悉的人或重新開啟某段對話，但這一次不必急著回到從前，而是看看彼此能不能用新的方式相處。你真正需要的不是重新開始所有事情，而是重新找回對生活的主導感。
生肖猴：換個角度就會有新可能
滿月後的生肖猴，最大的好運來自「改變思考方式」。你可能原本認定某件事情只能二選一，最近卻意外發現第三條路。這種轉變會讓你重新燃起期待，也容易遇到願意提供資訊、資源或實際幫助的人。工作上適合重新提案、調整方法，甚至把原本做不到的事情拆成比較小的步驟。
感情方面則適合放下過度揣測，不要因為害怕受傷，就先替結果下結論。生活中若有一直拖著沒處理的小事，也很適合一次清掉，讓空間與心情一起變輕。當你願意接受「事情不一定要照原計畫發生」，反而更容易走進真正適合你的新局面。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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塔羅牌老師艾菲爾今（27）日在臉書粉專發文指出，9月26日的白羊座滿月帶來強烈的「結束與釋放」氣氛，累積已久的情緒、停滯的計畫，或是一段讓人反覆糾結的關係，都可能在滿月後逐漸出現新的答案。他表示，滿月之後不必急著證明自己改變了多少，而是應該把注意力重新放回「接下來想往哪裡走」。
艾菲爾老師認為，有些事情告一段落並不代表失去，反而是在為新的選擇清出空間。到了9月27日，生肖鼠、龍、馬、猴4個生肖特別容易感受到周遭環境正在鬆動，只要願意放下過度執著的舊模式，就有機會重新找回行動力，讓原本卡住的人生逐步邁向下一個階段。
艾菲爾老師表示，滿月過後，生肖鼠最明顯的轉變，是開始不再執著於「一定要照原本的方式完成」。之前可能因為太在意細節、別人的看法，或害怕重新來過，而把自己困在原地。這幾天反而適合重新整理手上的事情，把真正值得留下的目標挑出來。
艾菲爾老師補充，屬鼠的朋友可能突然發現，某個看似走不通的方向，其實只是需要換一條路。工作上適合重新調整安排，生活中也可能出現一個讓你改變想法的人或消息。別再把過去的失誤當成限制，它們其實已經變成你的經驗值。接下來真正重要的，是重新相信自己的判斷，勇敢啟動下一步。
生肖龍：告別消耗你的事情
艾菲爾老師分析，這段時間生肖龍容易出現一種「突然想通了」的感覺。過去那些讓你反覆煩惱的人、事、承諾，到了滿月之後，開始不值得你繼續投入那麼多時間與情緒。你會逐漸明白，真正適合自己的選擇，不需要一直努力說服自己。
在工作上屬龍的朋友，可能重新接觸某項曾經擱置的任務，但這一次你會有更成熟的方法處理；人際上則適合與過度消耗你的人拉開一點距離。財務方面也很適合重新檢視不必要的支出。當你願意把注意力從「已經失去什麼」轉向「接下來能擁有什麼」，整體運勢就會開始鬆開。新的機會，往往就在你停止留戀之後出現。
生肖馬：行動力重新被點燃
滿月後，生肖馬很適合把「想了很久」的事情真正做起來。前陣子可能有些提不起勁，明明知道方向在哪裡，卻總覺得還少一個契機。現在這個契機正在慢慢形成，尤其是工作、學習、生活規劃方面，很適合先做第一步，再一邊調整。
屬馬的朋友不需要一次把未來全部想清楚，先讓自己動起來，答案自然會越來越明朗。感情與人際方面，也可能重新遇到熟悉的人或重新開啟某段對話，但這一次不必急著回到從前，而是看看彼此能不能用新的方式相處。你真正需要的不是重新開始所有事情，而是重新找回對生活的主導感。
生肖猴：換個角度就會有新可能
滿月後的生肖猴，最大的好運來自「改變思考方式」。你可能原本認定某件事情只能二選一，最近卻意外發現第三條路。這種轉變會讓你重新燃起期待，也容易遇到願意提供資訊、資源或實際幫助的人。工作上適合重新提案、調整方法，甚至把原本做不到的事情拆成比較小的步驟。
感情方面則適合放下過度揣測，不要因為害怕受傷，就先替結果下結論。生活中若有一直拖著沒處理的小事，也很適合一次清掉，讓空間與心情一起變輕。當你願意接受「事情不一定要照原計畫發生」，反而更容易走進真正適合你的新局面。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。