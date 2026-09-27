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▲高雄市長候選人賴瑞隆「旗山後援會暨大旗美地區後援會」今天正式成立，賴瑞隆並提出「東高雄大願景」。（圖／翻攝畫面）

▲ 高雄市長候選人賴瑞隆「旗山後援會暨大旗美地區後援會」今（27）日正式成立，並授旗予後援會會長蔡仕朋。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆「旗山後援會暨大旗美地區後援會」今（27）日正式成立，賴瑞隆並提出「東高雄大願景」，賴瑞隆表示，將持續推進台86線東延案，全力推動高133線道路重建，全面改善六龜聯外道路，同時加強山區防災與交通韌性；新威大橋延伸國道10號里港交流道，也將持續推進；此外，也將推動捷運紫線延伸大旗美的可行性評估，讓大旗美地區的大眾運輸更加便利。賴瑞隆「旗山後援會暨大旗美地區後援會」今成立，包括立委邱議瑩、許智傑、郭昱晴、前內政部長余政憲、議員林富寶、張博洋、議員參選人林慧欣，以及在地里長、鄉親共同出席，展現大旗美團結力量。後援會總執行長、旗山農會理事長陳峯翔，與後援會執行總幹事、旗山農會總幹事方介佐更現場送上旗山香蕉予賴瑞隆。賴瑞隆開心收下，樂喊「旗山的香蕉是最好吃的」，呼籲大家繼續支持在地農產品。賴瑞隆特別感謝在地立委、後援會總督導立委邱議瑩，長期在中央爭取建設，透過地方說明會及與中央溝通，持續推動計畫向前，包括台86線向東延伸至台3線工程，行政院於2020年底核定，後續工程總經費經調整為111億元，串聯台南關廟、龍崎與高雄內門地區，未來可強化台南、高雄山區交通，也有助於緊急醫療、救災及地方觀光發展。除了台86線東延，賴瑞隆續指，部立旗山醫院的醫療服務持續提升，這也是立委邱議瑩多次邀集行政院長現勘的成果，讓在地鄉親不用再舟車勞頓，在旗山就有最好的醫療品質。賴瑞隆也肯定在地議員林富寶長期深耕基層，與市府團隊共同推動地方建設，從生命園區、長照及幼托據點，到台84線延伸甲仙、台86線東延等重大建設，持續替大旗美鄉親爭取需求、把關建設。賴瑞隆也特別介紹林慧欣議員參選人，林慧欣在農民家庭長大，過去曾擔任基層教師、市府團隊及國會服務工作，長期參與地方服務，對大旗美東九區從農村、客庄到山區原鄉的需求都相當熟悉，未來若能進入議會，將與林富寶共同為大旗美鄉親發聲，讓地方在議會有更強的力量。談到未來的市政藍圖，賴瑞隆提出「東高雄大願景」，用交通打開空間、用產業支撐地方、用文化凝聚認同，讓東高雄不只是高雄的後花園，更成為具有發展動能的山城區域。賴瑞隆表示，將持續推進台86線東延案，全力推動高133線道路重建，全面改善六龜聯外道路，同時加強山區防災與交通韌性；新威大橋延伸國道10號里港交流道，也將持續推進；此外，也將推動捷運紫線延伸大旗美的可行性評估，讓大旗美地區的大眾運輸更加便利。文化與觀光方面，賴瑞隆規劃打造「大旗美原民山城路」，串聯客家與原民文化，結合內門宋江陣、寶來溫泉、那瑪夏賞螢等特色，將東高雄豐富的文化與觀光資源整合起來，打造具國際能見度的東高雄文化品牌。產業與農業方面，賴瑞隆表示，將持續強化青農、青創輔導，協助農產品行銷、拓展通路，讓香蕉、木瓜、美濃米等在地農產品賣得更好、走得更遠，讓青年願意留在家鄉打拚，也讓地方產業持續成長。在醫療與生活照顧方面，賴瑞隆規劃整合榮總、義大、旗山醫院等醫療體系，搭配行動醫療車與遠距醫療，建立完整的長輩照護網；同時新建旗山運動中心，朝「一區一運動中心」目標邁進，並加速美濃區環湖路拓寬，提升美濃湖周邊觀光與交通品質。後援會總執行長、旗山農會理事長陳峯翔，與後援會執行總幹事、旗山農會總幹事方介佐更現場送上旗山香蕉予賴瑞隆。賴瑞隆開心收下，樂喊「旗山的香蕉是最好吃的」，呼籲大家繼續支持在地農產品。賴瑞隆表示，距離11月28日投票日只剩最後62天，時間非常緊迫，但只要大家齊心齊力，就一定能夠拚出最好的成績，未來會和大旗美鄉親一起打拚，爭取市政接棒、議會過半，讓大旗美持續發展，「旗開得勝、美夢成真」。