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▲Gmail收件匣中的「星號」與「重要郵件」標記改以藍色呈現，郵件一多時，畫面會出現大量醒目的藍色圖示。（圖／翻攝官網）

Gmail藍色星號怎麼改回黃色？

藍色「重要郵件」箭頭不能換色

▲不習慣藍色星號，可在電腦版Gmail進入「設定」→「查看所有設定」→「一般」→「星號」，將黃色星號放入「使用」區域，最後記得儲存變更。（圖／翻攝官網）

打開Gmail會發現信箱突然「一片藍」，Google近期陸續調整Gmail網頁版介面，過去大家熟悉的黃色「星號」以及代表重要郵件的箭頭標記，預設顏色都改成藍色，不少使用者第一眼還以為自己誤改設定，其實是Google主動調整設計，如果看不習慣，星號仍可以手動改回黃色，但「重要郵件」藍色箭頭目前無法直接換色，只能選擇隱藏。Gmail官方日前說明，這次將預設「星號」與「重要」標記由黃色改為藍色，主要是為了符合現代無障礙設計標準，希望提升顏色對比，讓收件匣內容更清楚、容易閱讀。不過，新設計也引發部分使用者反彈。Google Gmail支援社群近期出現多則討論，有人表示大量郵件同時出現藍色星號與藍色重要性標記後，畫面反而顯得更凌亂，也有人希望能恢復原本的黃色設計。不喜歡新版藍色星號，可以透過電腦版Gmail自行調整，路徑如下：Google官方說明指出，Gmail本來就提供多種星號顏色及圖示，包括黃色、橘色、紅色、紫色、藍色與綠色等，使用者可自行決定要啟用哪些標記。要注意的是，Gmail支援社群產品專家指出，改回黃色星號後，先前已經標記的舊郵件不會全部自動變黃，若想讓舊信件一起恢復黃色，需要先取消星號，再重新加上星號。至於Gmail自動判斷重要郵件所顯示的箭頭標記，目前並沒有讓使用者自訂顏色的選項，因此無法像星號一樣直接改回黃色。若覺得滿版藍色標記太干擾，可以乾脆將重要郵件標記隱藏。