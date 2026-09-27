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美國國家公共廣播電台（NPR）的工作人員，近期在公司Spotify的Podcast節目留言區下發現一連串的神祕留言，留言與節目內容完全搭不上，起初以為是機器人帳號留言，後來1名Gen Z員工看了一眼後才發現，這些留言竟然是一群國中生，而事件真相則令美媒哭笑不得。廣播節目《This American Life》主持人葛拉斯（Ira Glass）近日在社群平台談到這起插曲，NPR的Podcast節目《Wild Card》的一位製作人注意到單集節目下方出現了一些看似莫名其妙的留言。有人留言「啊，好，MH」，另一人留言「吉爾伽美什（Gilgamesh）退出了，我哭了」，還有人留下「上週五我和女友分手了」。由於這些對話看起來太過奇怪，工作人員懷疑是自動化帳號，於是向 Spotify 檢舉，平台隨後刪除了這些留言。不過，一位年輕的 NPR 員工發現了案情並不單純。NPR的Z世代員工漢娜（Hannah Chin）揭開留言的真相，「這些不是機器人，是小孩」，原來，部分年齡太小無法使用社群媒體的孩童、會尋找流量較低的 Podcast 留言區，因為家長和老師不太可能到這裡檢查。格拉斯聯繫到了其中一位年輕用戶，詢問為什麼 NPR 的留言區會成為首選陣地，小朋友老實回答，「嗯..我們只是找一些沒什麼留言的 Podcast」，格拉斯吐槽，「我明白了，所以你選擇 NPR 是因為它看起來不太受歡迎」，小朋友持續吐出實話「對啊」。格拉斯不禁笑稱「弟弟，我跟你說，我是做公共廣播節目的，聽到這話還真有點傷人」，這名孩子則回了一句「抱歉」。有趣的是，這項發現呼應了 NPR 本身在 2025 年就曾報導過的一種現象。當時監控《TED Radio Hour》留言的工作人員注意到，孩子們聚集在好幾年前的單集頁面下，留下與節目無關的對話。其中一集三年前的節目下發現了大約 20 條留言，包括像「不，你太漂亮了。你才太漂亮了」這樣的對話。後來某一集的留言甚至衝到了 90 多條。工作人員提出一種可能性，學生們使用 Spotify，是因為其他平台在學校被封鎖，或是被父母禁止使用。