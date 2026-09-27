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▲日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退（圖／美聯社／達志影像）

前往日本旅遊購物注意了！日本消費稅退稅制度將於11月1日起迎來重大改制，全面改為「先付後退」模式。屆時海外旅客在店家結帳時需先支付包含消費稅的總金額，等準備離境時經由機場海關查驗確認，才會拿到退款。隨之而來的，還有行之有年的「免稅品密封袋」即將正式廢除，讓不少資深哈日族直呼習慣要跟著改變了！旅日專家「日本自助旅遊中毒者」林氏璧指出，11月新制上路後，免稅商品的特殊包裝將隨之廢除，店家不會再把消耗品裝入密封袋。然而特別要提醒的是，即便少了封條束縛，辦理退稅的「消耗品」在日本境內依然嚴禁拆封偷吃或使用。一旦在機場被海關抽查，只要無法當場出示該張收據上的任何一樣商品，海關便會直接判定該張收據「所有品項」全數無法退稅，一失足成千古恨！至於服飾、相機等「非消耗品」，林氏璧澄清一直以來都可以在日本當地直接拆封使用，完全沒有違規疑慮。過去部分店家店員誤將所有商品一股腦通通塞進免稅袋、甚至告知全不能拆，純屬店員對舊制度的誤解；如今新制上路，結帳流程不用再浪費時間包裝，整體速度可望提升不少。消息一出引發廣大網友熱烈討論，不少俄羅斯方塊型玩家哀號：「免稅袋其實超好打包行李，東西都不會散開」、「那個袋子超耐用，以後要自己帶購物袋了」；也有前藥妝店員工出面呼籲，出國購物務必事先把「免稅」與「非免稅」商品分開，大量購買時也記得當場清點數量，才能讓結帳過程更加順暢。