手遊《光與夜之戀》營運團隊近日宣布，因「政策調整」影響，自周日（9月28日）起將暫停新內容的繁體中文配音，後續新內容將改以原版語音呈現。消息曝光後在玩家間引發討論，不少玩家表示，當初支持遊戲的重要原因之一就是繁中配音，如今語音服務調整，讓不少人難以接受。
繁中配音突喊停 玩家憂遊戲體驗受影響
《光與夜之戀》長期提供繁體中文配音，遊戲劇情中的角色對話也透過中文語音呈現，對部分玩家而言，配音更是沉浸劇情的重要元素，因此官方此次宣布停止新內容繁中配音後，立即引起玩家關注，尤其是已習慣以繁中語音遊玩的玩家，紛紛討論後續遊戲體驗是否會受到影響。
「當初就是為了台配」！玩家喊話不交代就退坑
針對官方以「政策調整」作為停止繁中配音的原因，目前公告並未進一步交代具體涉及哪些政策，以及此次調整的詳細背景，部分玩家因此要求營運團隊針對原因作出更完整說明，也有人在相關討論中表示，若後續內容不再提供繁中配音，將重新考慮是否繼續遊玩。
消息也引發部分玩家喊出「退坑」聲音，玩家直言「當初就是因為繁中配音才選擇支持《光與夜之戀》」、「不交代清楚就只能不玩了欸」、「為什麼台配好好的，突然要這樣被改掉」、「完全不能接受，只想聽台配的聲音」官方後續是否會補充政策調整原因，或重新評估繁中配音安排，目前仍有待營運團隊進一步說明。
現代都市戀愛手遊 多男主劇情吸引玩家
《光與夜之戀》是一款以現代都市為背景的女性向戀愛手遊，玩家將以女主角身分與多名男主角展開故事，透過主線劇情、角色互動、卡牌培養等內容推進與角色之間的關係。遊戲除了強調劇情演出，也加入大量角色語音與互動內容，讓玩家能從不同劇情線認識角色個性與彼此關係。
對不少玩家而言，《光與夜之戀》的吸引力除了戀愛劇情與角色設定外，完整的配音演出也是重要特色之一。尤其繁中版本讓台灣玩家能直接以熟悉的中文語音體驗角色劇情，加上聲優演繹、精緻角色卡面及持續更新的故事內容，逐漸累積固定玩家族群，也讓「繁中配音」成為部分玩家支持遊戲的重要原因。
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《光與夜之戀》長期提供繁體中文配音，遊戲劇情中的角色對話也透過中文語音呈現，對部分玩家而言，配音更是沉浸劇情的重要元素，因此官方此次宣布停止新內容繁中配音後，立即引起玩家關注，尤其是已習慣以繁中語音遊玩的玩家，紛紛討論後續遊戲體驗是否會受到影響。
針對官方以「政策調整」作為停止繁中配音的原因，目前公告並未進一步交代具體涉及哪些政策，以及此次調整的詳細背景，部分玩家因此要求營運團隊針對原因作出更完整說明，也有人在相關討論中表示，若後續內容不再提供繁中配音，將重新考慮是否繼續遊玩。
消息也引發部分玩家喊出「退坑」聲音，玩家直言「當初就是因為繁中配音才選擇支持《光與夜之戀》」、「不交代清楚就只能不玩了欸」、「為什麼台配好好的，突然要這樣被改掉」、「完全不能接受，只想聽台配的聲音」官方後續是否會補充政策調整原因，或重新評估繁中配音安排，目前仍有待營運團隊進一步說明。
《光與夜之戀》是一款以現代都市為背景的女性向戀愛手遊，玩家將以女主角身分與多名男主角展開故事，透過主線劇情、角色互動、卡牌培養等內容推進與角色之間的關係。遊戲除了強調劇情演出，也加入大量角色語音與互動內容，讓玩家能從不同劇情線認識角色個性與彼此關係。
對不少玩家而言，《光與夜之戀》的吸引力除了戀愛劇情與角色設定外，完整的配音演出也是重要特色之一。尤其繁中版本讓台灣玩家能直接以熟悉的中文語音體驗角色劇情，加上聲優演繹、精緻角色卡面及持續更新的故事內容，逐漸累積固定玩家族群，也讓「繁中配音」成為部分玩家支持遊戲的重要原因。