連假沒人揪烤肉，或是不想出門人擠人，不妨換個方式過節，除了烤肉、賞月，網路上也有不少「烤肉遊戲」可以打發時間，其中陪伴不少7、8年級生童年的懷舊網頁小遊戲《燒肉屋》（又稱《日式燒肉亭》），如今仍是不少玩家的青春回憶。如果想玩得更精緻，還有Steam付費遊戲《燒肉模擬器》，讓玩家不用真的升火，也能享受烤肉樂趣。
中秋連假沒烤肉局？「燒肉屋」重溫童年回憶
還記得以前上電腦課、放學回家，打開網頁就能玩的Flash小遊戲嗎？約在1999年推出的《燒肉屋》、又被稱為《日式燒肉亭》，就是當年相當經典的網頁小遊戲之一。
遊戲玩法非常簡單，玩家化身燒肉店老闆，每局限時120秒，在兩分鐘內要將客人點的肉片放上烤網，接著掌握火候、適時翻面，肉烤好後再夾起來沾醬送給客人；一旦火候沒掌握好，肉烤過頭就只能丟掉。
《燒肉屋》簡單的玩法搭配烤肉過程逼真的「滋～滋～」聲，成為不少玩家心中的童年回憶，這款小遊戲最大樂趣就在於「看似簡單，卻很容易失手」，肉片放上烤網後不能放著不管，必須掌握時間翻面，等到熟度剛好再夾起來，最後沾上醬汁送給客人。
📍《燒肉屋》免費線上玩
連假還能玩什麼？「皮卡丘打排球」經典回味
如果《燒肉屋》還不夠，想趁中秋連假一次找回童年，也可以搜尋其他經典懷舊網頁遊戲，例如《皮卡丘打排球》、《小朋友下樓梯》、《貓狗大戰》、《立體彈珠台》、《日本釣魚遊戲》等，這些作品全部都是7年級生的童年回憶。
不過，早期不少Flash遊戲受到Flash停止支援影響，現在能否直接遊玩會依網站及版本而異，想回味的玩家可以先確認遊戲頁面是否仍能正常運作。
Steam「燒肉模擬器」逼真烤肉！還能配白飯啤酒
如果覺得懷舊網頁遊戲畫面太陽春，也有現代版的《燒肉模擬器》可以選擇，定位為休閒、獨立製作及模擬遊戲，主打「模擬吃日式燒肉」，玩家可以自己把生肉放上烤爐，烤到適當程度後翻面，小心不要烤焦，再將完美的肉沾上醬汁享用。
遊戲目前在Steam提供繁體中文介面，除了普通玩法，還可以搭配白飯、啤酒或沙拉等方式遊玩，甚至能和朋友一起聊天、享受模擬烤肉氣氛，目前在Steam售價是99元。
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還記得以前上電腦課、放學回家，打開網頁就能玩的Flash小遊戲嗎？約在1999年推出的《燒肉屋》、又被稱為《日式燒肉亭》，就是當年相當經典的網頁小遊戲之一。
遊戲玩法非常簡單，玩家化身燒肉店老闆，每局限時120秒，在兩分鐘內要將客人點的肉片放上烤網，接著掌握火候、適時翻面，肉烤好後再夾起來沾醬送給客人；一旦火候沒掌握好，肉烤過頭就只能丟掉。
《燒肉屋》簡單的玩法搭配烤肉過程逼真的「滋～滋～」聲，成為不少玩家心中的童年回憶，這款小遊戲最大樂趣就在於「看似簡單，卻很容易失手」，肉片放上烤網後不能放著不管，必須掌握時間翻面，等到熟度剛好再夾起來，最後沾上醬汁送給客人。
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連假還能玩什麼？「皮卡丘打排球」經典回味
如果《燒肉屋》還不夠，想趁中秋連假一次找回童年，也可以搜尋其他經典懷舊網頁遊戲，例如《皮卡丘打排球》、《小朋友下樓梯》、《貓狗大戰》、《立體彈珠台》、《日本釣魚遊戲》等，這些作品全部都是7年級生的童年回憶。
不過，早期不少Flash遊戲受到Flash停止支援影響，現在能否直接遊玩會依網站及版本而異，想回味的玩家可以先確認遊戲頁面是否仍能正常運作。
如果覺得懷舊網頁遊戲畫面太陽春，也有現代版的《燒肉模擬器》可以選擇，定位為休閒、獨立製作及模擬遊戲，主打「模擬吃日式燒肉」，玩家可以自己把生肉放上烤爐，烤到適當程度後翻面，小心不要烤焦，再將完美的肉沾上醬汁享用。
遊戲目前在Steam提供繁體中文介面，除了普通玩法，還可以搭配白飯、啤酒或沙拉等方式遊玩，甚至能和朋友一起聊天、享受模擬烤肉氣氛，目前在Steam售價是99元。