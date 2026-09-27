2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目銅牌戰，中華隊今（27）日靠著旅美左投林昱珉繳出8局1安、10次三振無失分的好投，以5：1擊退中國隊奪下銅牌。本屆亞運是林昱珉在成棒生涯第5次披上國家隊戰袍，累計34.1局僅失 6 分，防禦率是驚人的1.57。無論賽事層級大小，他始終無役不與，對林昱珉而言，穿上國家隊球衣是無上的榮耀，他更直言身為台灣人，只要身體狀況允許，就渴望替國家出征，讓全世界透過棒球認識台灣。
生涯打過5場成人級國際賽 林昱珉杭州亞運一戰成名
現年23歲的林昱珉是2019年U18世界盃冠軍班底，2021年才剛滿18歲的他，便跳級入選U23世界盃，預賽面對強敵古巴隊先發主投4.2局失2分，複賽對委內瑞拉主投4局失3分（1責失分）。該年年底林昱珉加盟美職亞利桑那響尾蛇隊展開旅美生涯，開啟職業生涯後的他，面對成棒級國際賽幾乎無役不與。
2023年林昱珉入選杭州亞運，預賽交手以全職業為主體的韓國隊，他先發繳出6局無失分、6K的好投，讓他一戰成名。該屆亞運金牌戰中華隊再次將先發重任託付給林昱珉，面對全力求勝的韓國隊主投5局僅失 2 分，依然展現優質壓制力，可惜打線遭對手封鎖，最終抱憾收下銀牌。
世界12強封鎖韓國、日本 林昱珉率中華隊奪冠
但自杭州亞運起，林昱珉已成為國家隊最倚重的王牌左投。2024年世界棒球12強賽，林昱珉再度加入中華隊，預賽首戰掛帥抗韓，先發4.2局失2分率隊拔得頭籌，自此被球迷封為「韓國殺手」。隨後在12強冠軍賽，林昱珉扛下先發重責，面對地主日本武士隊，主投4局無失分，徹底封鎖星光熠熠的日本隊打線，最終中華隊以4：0完封勝，奪下隊史一級國際賽首冠，林昱珉也蛻變為家喻戶曉的世界冠軍左投。
今年初的世界棒球經典賽，林昱珉再度披上中華隊戰袍，預賽對捷克隊中繼 2.1 局無失分，可惜中華隊止步分組預賽，林昱珉僅獲得1場登板機會。隨著本季旅美賽季接近尾聲，林昱珉收到亞運中華隊徵召，他毫不猶豫、義不容辭從美國直飛日本參賽，今日在銅牌戰對決中國隊，林昱珉繳出8局飆10K僅挨1安無失分的好投，帶領中華隊奪下亞運隊史第4面銅牌。
大小國際賽無役不與 林昱珉：「有機會就想替國家出賽」
從2021年U23世界盃起，林昱珉至今已參與5項成棒國際大賽，累計投了38.2局僅掉9分（7責失分），防禦率僅1.63，展現驚人的大賽抗壓性，無疑是中華隊現役國際賽最安定人心的一張王牌。
對於頻繁參與國際賽，林昱珉始終樂在其中。他過去受訪時曾表示，「只要身體狀況許可、球團也同意，我當然會義不容辭參賽。」他更堅定地說，身為台灣人，國家隊戰袍始終是最具榮譽感的球衣，只要有機會為國家隊出征，就希望透過自己的投球，讓更多國家看見台灣，「能穿上這件球衣為台灣出戰，我感到非常榮幸。」
📍林昱珉成人級國際賽表現
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現年23歲的林昱珉是2019年U18世界盃冠軍班底，2021年才剛滿18歲的他，便跳級入選U23世界盃，預賽面對強敵古巴隊先發主投4.2局失2分，複賽對委內瑞拉主投4局失3分（1責失分）。該年年底林昱珉加盟美職亞利桑那響尾蛇隊展開旅美生涯，開啟職業生涯後的他，面對成棒級國際賽幾乎無役不與。
2023年林昱珉入選杭州亞運，預賽交手以全職業為主體的韓國隊，他先發繳出6局無失分、6K的好投，讓他一戰成名。該屆亞運金牌戰中華隊再次將先發重任託付給林昱珉，面對全力求勝的韓國隊主投5局僅失 2 分，依然展現優質壓制力，可惜打線遭對手封鎖，最終抱憾收下銀牌。
世界12強封鎖韓國、日本 林昱珉率中華隊奪冠
但自杭州亞運起，林昱珉已成為國家隊最倚重的王牌左投。2024年世界棒球12強賽，林昱珉再度加入中華隊，預賽首戰掛帥抗韓，先發4.2局失2分率隊拔得頭籌，自此被球迷封為「韓國殺手」。隨後在12強冠軍賽，林昱珉扛下先發重責，面對地主日本武士隊，主投4局無失分，徹底封鎖星光熠熠的日本隊打線，最終中華隊以4：0完封勝，奪下隊史一級國際賽首冠，林昱珉也蛻變為家喻戶曉的世界冠軍左投。
今年初的世界棒球經典賽，林昱珉再度披上中華隊戰袍，預賽對捷克隊中繼 2.1 局無失分，可惜中華隊止步分組預賽，林昱珉僅獲得1場登板機會。隨著本季旅美賽季接近尾聲，林昱珉收到亞運中華隊徵召，他毫不猶豫、義不容辭從美國直飛日本參賽，今日在銅牌戰對決中國隊，林昱珉繳出8局飆10K僅挨1安無失分的好投，帶領中華隊奪下亞運隊史第4面銅牌。
大小國際賽無役不與 林昱珉：「有機會就想替國家出賽」
從2021年U23世界盃起，林昱珉至今已參與5項成棒國際大賽，累計投了38.2局僅掉9分（7責失分），防禦率僅1.63，展現驚人的大賽抗壓性，無疑是中華隊現役國際賽最安定人心的一張王牌。
對於頻繁參與國際賽，林昱珉始終樂在其中。他過去受訪時曾表示，「只要身體狀況許可、球團也同意，我當然會義不容辭參賽。」他更堅定地說，身為台灣人，國家隊戰袍始終是最具榮譽感的球衣，只要有機會為國家隊出征，就希望透過自己的投球，讓更多國家看見台灣，「能穿上這件球衣為台灣出戰，我感到非常榮幸。」
📍林昱珉成人級國際賽表現
|年度
|賽事
|對手
|表現
|結果
|2021年
|U23世界盃預賽
|古巴
|4.2局失2分
|1：2落敗
|2021年
|U23世界盃複賽
|委內瑞拉
|4局失3分（1責失分）
|2：5落敗
|2023年
|杭州亞運預賽
|韓國
|6局無失分
|4：0獲勝
|2023年
|杭州亞運金牌戰
|韓國
|5局失2分
|0：2落敗
|2024年
|世界12強預賽
|韓國
|4.2局失2分
|6：3獲勝
|2024年
|世界12強冠軍賽
|日本
|4局無失分
|4：0獲勝
|2026年
|經典賽預賽
|捷克
|2.1局無失分
|14：0獲勝
|2026年
|名古屋亞運銅牌戰
|中國
|8局無失分
|5：1獲勝
|-
|5場成人級國際賽
|-
|38.2局失9分（7責失）、防禦率1.63
|5勝3敗
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