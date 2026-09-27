我是廣告 請繼續往下閱讀

年度 賽事 對手 表現 結果 2021年 U23世界盃預賽 古巴 4.2局失2分 1：2落敗 2021年 U23世界盃複賽 委內瑞拉 4局失3分（1責失分） 2：5落敗 2023年 杭州亞運預賽 韓國 6局無失分 4：0獲勝 2023年 杭州亞運金牌戰 韓國 5局失2分 0：2落敗 2024年 世界12強預賽 韓國 4.2局失2分 6：3獲勝 2024年 世界12強冠軍賽 日本 4局無失分 4：0獲勝 2026年 經典賽預賽 捷克 2.1局無失分 14：0獲勝 2026年 名古屋亞運銅牌戰 中國 8局無失分 5：1獲勝 - 5場成人級國際賽 - 38.2局失9分（7責失）、防禦率1.63 5勝3敗

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目銅牌戰，中華隊今（27）日靠著旅美左投林昱珉繳出8局1安、10次三振無失分的好投，以5：1擊退中國隊奪下銅牌。本屆亞運是林昱珉在成棒生涯第5次披上國家隊戰袍，累計34.1局僅失 6 分，防禦率是驚人的1.57。無論賽事層級大小，他始終無役不與，對林昱珉而言，穿上國家隊球衣是無上的榮耀，他更直言身為台灣人，只要身體狀況允許，就渴望替國家出征，讓全世界透過棒球認識台灣。現年23歲的林昱珉是2019年U18世界盃冠軍班底，2021年才剛滿18歲的他，便跳級入選U23世界盃，預賽面對強敵古巴隊先發主投4.2局失2分，複賽對委內瑞拉主投4局失3分（1責失分）。該年年底林昱珉加盟美職亞利桑那響尾蛇隊展開旅美生涯，開啟職業生涯後的他，面對成棒級國際賽幾乎無役不與。2023年林昱珉入選杭州亞運，預賽交手以全職業為主體的韓國隊，他先發繳出6局無失分、6K的好投，讓他一戰成名。該屆亞運金牌戰中華隊再次將先發重任託付給林昱珉，面對全力求勝的韓國隊主投5局僅失 2 分，依然展現優質壓制力，可惜打線遭對手封鎖，最終抱憾收下銀牌。但自杭州亞運起，林昱珉已成為國家隊最倚重的王牌左投。2024年世界棒球12強賽，林昱珉再度加入中華隊，預賽首戰掛帥抗韓，先發4.2局失2分率隊拔得頭籌，自此被球迷封為「韓國殺手」。隨後在12強冠軍賽，林昱珉扛下先發重責，面對地主日本武士隊，主投4局無失分，徹底封鎖星光熠熠的日本隊打線，最終中華隊以4：0完封勝，奪下隊史一級國際賽首冠，林昱珉也蛻變為家喻戶曉的世界冠軍左投。今年初的世界棒球經典賽，林昱珉再度披上中華隊戰袍，預賽對捷克隊中繼 2.1 局無失分，可惜中華隊止步分組預賽，林昱珉僅獲得1場登板機會。隨著本季旅美賽季接近尾聲，林昱珉收到亞運中華隊徵召，他毫不猶豫、義不容辭從美國直飛日本參賽，今日在銅牌戰對決中國隊，林昱珉繳出8局飆10K僅挨1安無失分的好投，帶領中華隊奪下亞運隊史第4面銅牌。從2021年U23世界盃起，林昱珉至今已參與5項成棒國際大賽，累計投了38.2局僅掉9分（7責失分），防禦率僅1.63，展現驚人的大賽抗壓性，無疑是中華隊現役國際賽最安定人心的一張王牌。對於頻繁參與國際賽，林昱珉始終樂在其中。他過去受訪時曾表示，「只要身體狀況許可、球團也同意，我當然會義不容辭參賽。」他更堅定地說，身為台灣人，國家隊戰袍始終是最具榮譽感的球衣，只要有機會為國家隊出征，就希望透過自己的投球，讓更多國家看見台灣，「能穿上這件球衣為台灣出戰，我感到非常榮幸。」