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2026愛知・名古屋亞運射箭賽事今（27）日持續熱戰，中華反曲弓男團在下午登場的8強淘汰賽中，上演了一場驚天動地的逆轉勝。面對印尼隊的強力挑戰，中華男將在連丟兩局的絕對劣勢下展現強大韌性，連趕兩局將比賽逼入加射（Shoot Off），並在加射階段飆出滿分30分，最終以5：4逆轉擊敗印尼，成功搶下四強門票。這場8強賽事高潮迭起。開局印尼隊氣勢如虹，分別以56：55、55：52連下兩城，取得4：0的聽牌優勢。退無可退的中華男團由湯智鈞、鄭祥輝、林子翔組成，三人迅速調整狀態，在第3局以54：53險勝扳回一城。第4局，中華隊再接再厲，射出56分的高分，力壓印尼隊的53分，將總積點扳成4：4平手。進入關鍵的加射階段，中華男團展現了驚人的抗壓性，三人輪流上陣皆命中靶心，射出一支X箭與兩支10分箭，繳出滿分30分的完美成績單；反觀印尼隊在加射僅射出26分（9、9、8），中華隊最終就以5：4戲劇性地贏得這場逆轉戰役。另一方面，中華反曲弓女團（風佑築、李彩綺、許芯慈）在同日的8強淘汰賽中遭遇強敵印度隊。中華女將們手感稍有起伏，最終以總比分0：6（48：54、51：53、52：54）不敵印度，遺憾止步8強。稍早的16強賽中，中華女團則是以6：0輕鬆擊退阿拉伯聯合大公國（UAE）。而在上午進行的混合團體賽事中，中華反曲弓混雙組合在16強賽先與馬來西亞激戰至加射，最終以5比4驚險勝出；可惜在隨後的8強賽中，以2：6不敵中國隊，無緣晉級四強。