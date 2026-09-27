日本獨立遊戲開發者TUKUCHAU-OJISAN推出免費瀏覽器推理遊戲《魔王城前旅店的住宿名冊》，新增遊戲內繁體中文支援，遊戲可直接透過電腦及智慧型手機的網頁瀏覽器遊玩，免下載、完全免費，預計遊玩時間約90分鐘。
《魔王城前旅店的住宿名冊》日文版於2026年9月20日公開後，獲日本知名遊戲媒體AUTOMATON報導，並登上日本X熱門趨勢。玩家將閱讀遭到祕密記錄的冒險者思緒，重建三天內的住宿名冊，此次更新將遊戲內的調查內容與故事翻譯為繁體中文，讓台灣玩家也能從頭到尾享受這款免費推理遊戲。
📍《魔王城前旅店的住宿名冊》遊戲連結（繁體中文）
閱讀冒險者的思緒！找出下一份紀錄
調查的起點，是一份研究城鎮歷史的學校作業，主角出生於經營旅店的家庭，並在倉庫中發現大量關於100年前魔王討伐行動的紀錄。
玩家將利用記錄了住宿冒險者睡眠時思緒的「思維竊聽紀錄」展開調查，冒險者看見了什麼、聽見了什麼，又在害怕或隱瞞什麼，都可能留在紀錄之中。「1號房裡戴眼罩的男人」或「隔壁房間傳來的聲音」等看似不起眼的敘述，都可能成為辨認其他房客的關鍵。
尋找下一份資料本身也是謎題，每組資料ID皆由日期、旅店代碼、房號及住宿代表者的冒險者公會ID組成。玩家必須將證詞與人物外貌、公會名冊相互比對，推理出正確ID，才能找到下一份紀錄。
將人物放進正確房間，完成三天共24間客房的住宿名冊
將人物拖曳至房間，重建住宿名冊！辨認住宿者後，玩家要將人物圖像拖曳到他們入住的房間，同一天、同一家旅店的三間客房全數重建正確後，該處調查便會完成，並逐步開放更多日期與地點。
同一名人物可能在不同日子與不同夥伴同行、移動到其他旅店，甚至改變外貌。任何單一證詞都無法呈現完整真相。玩家必須串聯多位角色的紀錄，完成三天共24間客房的住宿名冊。
受到文書推理遊戲啟發，約90分鐘即可完成
國王軍討伐魔王的戰役，早在100年前便已結束。如今留下的，是參戰冒險者從未向任何人說出口的真心話。英雄遠征的背後，藏著彼此之間的競爭、祕密動機、擾亂隊伍的魅魔、受到詛咒的房間，以及魔王軍陷阱造成的外貌變化。隨著一份份紀錄彼此連結，玩家將找出光榮勝利背後真正發生的事，以及真正的英雄究竟是誰。
《魔王城前旅店的住宿名冊》受到《Return of the Obra Dinn》、《ギルド探求団へようこそ！》及《デスゲームの報告書》等作品啟發，遊戲將閱讀零碎資料、辨認人物與還原事件的樂趣，濃縮成一部可在瀏覽器中遊玩、約90分鐘即可完成的推理作品。
《魔王城前旅店的住宿名冊》也是TUKUCHAU-OJISAN為了鍛鍊打造魅力世界觀與主題性的能力而進行的一次創作，每位角色的行動都會在其他人的紀錄中留下痕跡，原本分散的資訊也將逐漸連結成一個完整故事。
🟡《魔王城前旅店的住宿名冊》遊戲資訊
日文原名：《魔王城前店の宿泊名簿》
英文名稱：Guest Registry at Demon Castle
遊戲類型：推理／懸疑／類《奧伯拉丁的回歸》
日文版公開日期：2026年9月20日
多語言更新：ver.1.0.8，2026年9月
售價：免費
預計遊玩時間：約90分鐘
遊玩平台：電腦、智慧型手機網頁瀏覽器
支援語言：日文、英文、簡體中文、繁體中文
下載：不需要
開發者：TUKUCHAU-OJISAN
開發者網站
遊戲網址
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📍《魔王城前旅店的住宿名冊》遊戲連結（繁體中文）
閱讀冒險者的思緒！找出下一份紀錄
玩家將利用記錄了住宿冒險者睡眠時思緒的「思維竊聽紀錄」展開調查，冒險者看見了什麼、聽見了什麼，又在害怕或隱瞞什麼，都可能留在紀錄之中。「1號房裡戴眼罩的男人」或「隔壁房間傳來的聲音」等看似不起眼的敘述，都可能成為辨認其他房客的關鍵。
尋找下一份資料本身也是謎題，每組資料ID皆由日期、旅店代碼、房號及住宿代表者的冒險者公會ID組成。玩家必須將證詞與人物外貌、公會名冊相互比對，推理出正確ID，才能找到下一份紀錄。
將人物放進正確房間，完成三天共24間客房的住宿名冊
同一名人物可能在不同日子與不同夥伴同行、移動到其他旅店，甚至改變外貌。任何單一證詞都無法呈現完整真相。玩家必須串聯多位角色的紀錄，完成三天共24間客房的住宿名冊。
受到文書推理遊戲啟發，約90分鐘即可完成
國王軍討伐魔王的戰役，早在100年前便已結束。如今留下的，是參戰冒險者從未向任何人說出口的真心話。英雄遠征的背後，藏著彼此之間的競爭、祕密動機、擾亂隊伍的魅魔、受到詛咒的房間，以及魔王軍陷阱造成的外貌變化。隨著一份份紀錄彼此連結，玩家將找出光榮勝利背後真正發生的事，以及真正的英雄究竟是誰。
《魔王城前旅店的住宿名冊》受到《Return of the Obra Dinn》、《ギルド探求団へようこそ！》及《デスゲームの報告書》等作品啟發，遊戲將閱讀零碎資料、辨認人物與還原事件的樂趣，濃縮成一部可在瀏覽器中遊玩、約90分鐘即可完成的推理作品。
《魔王城前旅店的住宿名冊》也是TUKUCHAU-OJISAN為了鍛鍊打造魅力世界觀與主題性的能力而進行的一次創作，每位角色的行動都會在其他人的紀錄中留下痕跡，原本分散的資訊也將逐漸連結成一個完整故事。
🟡《魔王城前旅店的住宿名冊》遊戲資訊
日文原名：《魔王城前店の宿泊名簿》
英文名稱：Guest Registry at Demon Castle
遊戲類型：推理／懸疑／類《奧伯拉丁的回歸》
日文版公開日期：2026年9月20日
多語言更新：ver.1.0.8，2026年9月
售價：免費
預計遊玩時間：約90分鐘
遊玩平台：電腦、智慧型手機網頁瀏覽器
支援語言：日文、英文、簡體中文、繁體中文
下載：不需要
開發者：TUKUCHAU-OJISAN
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