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韓國京畿道城南市盆唐區一家中式餐廳「習近平」（시진핑），近日深夜遭闖入，店內各處被噴漆，警方調查發現，日前深夜闖入一家以中國最高領導人名字命名的中餐廳、塗鴉噴漆並進行破壞的4名嫌犯，身分已確認皆為中國籍人士。警方掌握到這4人已於案發當天自機場搭機返回中國，目前正計畫尋求國際司法合作。根據韓聯社報導京畿道盆唐警察署今（27）日表示，已掌握涉嫌共同毀損財物等罪名的 4 名 20 至 40 多歲中國籍男性身分，4人涉嫌於24日凌晨 2 時 40 分許，闖入位於城南市盆唐區的一家韓式中國料理店，在店內多處噴塗噴漆與漆料，並涉嫌將疑為農藥的不明物質灑在食材上。警方指出，4人當時戴著口罩與帽子遮掩臉部，在店內犯案約 1 小時。隨後一同搭乘計程車前往位於首爾的住宿地點，之後便直奔仁川國際機場搭機潛逃回中國，嫌犯分別逃往中國煙台及上海等地。警方於案發當日上午 8 時 30 分許接獲受害店家報案稱「有人闖入店家並破壞內部設施」，隨即展開調查。經調閱監視器追蹤嫌犯移動路線，警方於當天下午掌握嫌犯身分，但4人早已於上午搭乘航班出境。警方掌握的情報顯示，嫌犯自案發前一個月至一週前，曾分兩次免簽入境南韓並在境內停留。警方研判，嫌犯得知店家將在中秋假期公休後，便按照預先籌劃好的計畫實施犯案。隨著4名犯嫌逃回中國，目前實質逮捕難度極高，犯案動機陷入迷團。警方目前將重點調查嫌犯是否因對該中餐廳使用與「習近平」相同的店名感到不滿而犯案。受害店家先前接受韓聯社訪問時曾表示，「8 年前就開始使用這個店名經營，但幾個月前突然陸續接到抗議電話，甚至有人來店表達不滿」；業者還透露，「兩個月前也有人拿黑色噴漆噴灑招牌後逃逸，當時雖向警方報案，但警方回覆稱因無法完整追蹤嫌犯動線而難以繼續追查。」警方相關人員表示，「經確認犯案後搭乘計程車逃逸的嫌犯共有 4 人，並於案發當天迅速鎖定身分，但當時嫌犯早已登上飛機。未來將透過國際司法合作機制，持續追查嫌犯下落。」