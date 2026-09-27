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▲沈伯洋下午出席「台北兒少行動，不落蒂聯盟、衣衣不捨小隊聯合倡議」活動。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.27）

台北市長蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」，事後有網友發現，相較於民進黨台北市長參選人沈伯洋獲贈的甘蔗，蔣的蔗節明顯偏密，嘲諷是「萬節（劫）不復」。對此，沈伯洋今（27）日下午回應，現在市政問題蠻多，蔣市長可能比較繁忙一點，而不同的甘蔗本來就會有不同的形式，他不多做評論。沈伯洋下午出席「台北兒少行動，不落蒂聯盟、衣衣不捨小隊聯合倡議」活動，包含立委吳沛憶、張雅琳、以及在地議員劉耀仁、洪婉臻以及議員參選人等出席，與國小學生一同撿菸蒂。針對廟方贈蔣萬安甘蔗被酸「萬節不復」、以及廟方稱過去兩年曾邀請蔣萬安出席活動卻都未見人影等，沈伯洋受訪時回應，現在市政問題蠻多，就像他前幾天講的，蔣市長可能也比較繁忙一點，廟方當然希望蔣能夠常來。沈伯洋提到，廟方致贈的甘蔗，他覺得不同的甘蔗，本來就會有不同的形式，他們不多做評論，廟方應該只是很希望蔣市長能夠多聆聽他們在地的民意，這也是他們在這場選舉中，一直在強調的事情。另外，北市府網站昨天當機，只有鮮奶週網站有存活，是否認為市府的備援系統反應有點慢？沈伯洋說，有這種事發生，要趕快對外說明，若是跟攻擊有關，大家當然要一致對外，這是嚴重的事，若不是跟攻擊有關，可能是跟機房、散熱有關，那就是檢討一下，也應與國人說明，有何處需要改進。