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2026年名古屋亞運舉重賽場今（27）日再傳捷報！中華隊29歲女將陳玟卉在女子69公斤級A組決賽中，繳出抓舉106公斤、挺舉126公斤，總和232公斤的佳績，成功為中華隊再添一面銀牌。這不僅是中華舉重代表隊本屆亞運的第3面獎牌，更是陳玟卉個人生涯首度站上亞運頒獎台。賽後談到後續規劃，陳玟卉說自己想休息一下，「為了這場比賽，我傾注了所有的精力和體力，所以我想好好休息一下。10月份將舉行世界錦標賽，我想為此做好準備。」曾在東京奧運摘下64公斤級銅牌的陳玟卉，近年因國際舉重總會量級調整，歷經上屆杭州亞運挑戰76公斤級以1公斤之差飲恨後，本屆再次調整至69公斤級出發。今日抓舉項目，陳玟卉展現絕佳穩定度，開把設定100公斤輕鬆過關後，接連挑戰103公斤與106公斤皆順利撐起，3次試舉完美達陣，以106公斤暫居第2。然而，同組的朝鮮強敵宋國香展現恐怖壓制力，開把就舉起110公斤，隨後更以121公斤的驚人成績改寫抓舉世界紀錄。進入挺舉決戰，陳玟卉原先報名133公斤，但根據戰況調整策略，首把保守挑戰126公斤並順利完成，提前確保獎牌入袋。不過在完成動作後，陳玟卉面露難色疑似出現傷情，教練團與防護員立刻上前關心舒緩。陳玟卉在第2把與第3把皆挑戰130公斤。第2次試舉雖順利舉起，但亮起紅燈，經裁判檢視後判定失敗；第3次她再次成功舉起重量，並在下槓後於胸前比出「Team Taiwan」手勢，無奈裁判二度檢視後仍判定試舉失敗，挺舉成績最終以126公斤作收。隨後，緊追在後的巴林選手格魯埃索（Ingrid Grueso）在第2舉成功舉起128公斤後，第3舉挑戰超越陳玟卉的133公斤失敗。陳玟卉最終便以總和232公斤的成績，順利收下這面得來不易的銀牌。談到最後兩次嘗試均被判失敗，陳玟卉表示尊重裁判的決定，「我接受這個結果，也很開心獲得銀牌。雖然這可能沒有我想像或希望的那麼好，但我對這枚獎牌很滿意。」她在2024年巴黎奧運會上僅獲得讓人失望地第6名，如今這一面獎牌有一些緩解當時的傷痛：「巴黎的經歷讓我非常痛苦，但這都是未來前進的動力。我知道過去兩年我付出的所有努力都不會白費。」宋國香奪金後表示，「我很高興能夠回報家鄉人民、教練和隊友們的付出。我來日本就是想打破世界紀錄，我真的想讓我的國家感到驕傲。」當意識到自己破紀錄那一刻，她直言自己振奮無比，也直言就是因為朝鮮運動員不斷拿下勝利，舉重在該國已經成為一種傳統。