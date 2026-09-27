日本遊戲資訊公司SQOOL推出全新桌面寵物應用程式《Sill Dogs》，於2026年9月23日登上Steam，以基本免費形式讓像素風狗狗常駐Windows桌面陪伴使用者。狗狗不僅會在視窗間行走、跳躍、睡覺，還會追著滑鼠游標移動、對點擊做出反應，甚至彼此嬉鬧互動；免費基本包可領養米格魯與德國牧羊犬2種狗狗，另有每隻59元的付費犬種DLC，10月7日前可享9折優惠。
桌寵《Sill Dogs》Steam免費！像素狗狗常駐電腦桌面
株式會社SQOOL於9月23日在PC遊戲平台Steam上，推出自行開發的桌面常駐型寵物應用程式《Sill Dogs》，是一款讓像素風格的狗狗常駐在使用者電腦桌面上的寵物應用程式，免費的基本包可以獲得兩隻狗狗，包括小巧可愛的米格魯，以及高大可靠的德國牧羊犬。
10月7日前限時優惠！加購狗狗53元
狗狗會在開啟的視窗上行走，從一個視窗跳到另一個視窗，在工作區域內移動，也會在畫面上睡覺，還會對滑鼠游標的移動做出反應並靠近過來，牠們也會對滑鼠點擊做出反應，狗狗之間還會互相嬉鬧。
與姊妹應用程式《Sill Cats》的貓咪相比，《Sill Dogs》中有許多狗狗就像真實的狗一樣對使用者十分忠心，狗狗的行為比貓咪更有規律，應用程式也具備不妨礙工作的功能。
《Sill Dogs》基本免費，可追加犬種的付費DLC也已同步推出，每隻售價59元，即日起至10月7日前享9折優惠，可用53元購買。
📍Sill Dogs（Steam平台）
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株式會社SQOOL於9月23日在PC遊戲平台Steam上，推出自行開發的桌面常駐型寵物應用程式《Sill Dogs》，是一款讓像素風格的狗狗常駐在使用者電腦桌面上的寵物應用程式，免費的基本包可以獲得兩隻狗狗，包括小巧可愛的米格魯，以及高大可靠的德國牧羊犬。
狗狗會在開啟的視窗上行走，從一個視窗跳到另一個視窗，在工作區域內移動，也會在畫面上睡覺，還會對滑鼠游標的移動做出反應並靠近過來，牠們也會對滑鼠點擊做出反應，狗狗之間還會互相嬉鬧。
與姊妹應用程式《Sill Cats》的貓咪相比，《Sill Dogs》中有許多狗狗就像真實的狗一樣對使用者十分忠心，狗狗的行為比貓咪更有規律，應用程式也具備不妨礙工作的功能。
《Sill Dogs》基本免費，可追加犬種的付費DLC也已同步推出，每隻售價59元，即日起至10月7日前享9折優惠，可用53元購買。
📍Sill Dogs（Steam平台）