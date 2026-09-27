位於新北板橋的知名伴手禮名店「小潘蛋糕坊」在經歷長達 20 天的店休後，終於在 9 月 23 日重新開門營業，這幾天門市都湧現了大批排隊人潮，開賣前半小時就已有超過百人，有客人甚至排了 4 個多小時才順利買到美味的鳳凰酥。不過，就有民眾發現，超商甚至小北百貨就有小潘鳳梨酥、鳳凰酥現貨，不解為何還要到店門口花費時間排隊。對此，就有行家解答，其實到場排隊搶購的小潘是「裸裝版」，在口感上也有著些微卻關鍵的差異。
小潘店休20天重新開賣 超長排隊人龍湧現
中秋節最夯的美味！板橋糕餅名店小潘蛋糕坊板橋中正店日前店休20天後，終於在9月23日、9月24日恢復正常營業。店家先前也提醒，現場商品數量有限，民眾排隊至櫃檯時，將依當下現有品項販售，實際口味以現場供應為準。依照往年販售情況，主要商品包括鳳梨酥、鳳凰酥，至於蛋黃酥則須視店家當天是否有製作。
門市重新開張後，立即吸引大批民眾前往，不少路過民眾在社群Threads上分享現場排隊情況，有人表示，上午9點出門時經過小潘蛋糕坊，就已經看到超過百人的排隊人潮；沒想到中午12點下課再次經過，隊伍仍沒有明顯減少。甚至有現場排隊的民眾表示，自己排了4個小時，才順利買到鳳凰酥。
門市現場等的是「裸裝」特殊版！內行人曝口感差異
不過，也有網友感到疑惑，表示自己到超商、小北百貨時，就發現櫃檯或貨架旁有一盒又一盒的小潘鳳梨酥、鳳凰酥禮盒現貨，明明不用排隊苦等就能直接買到，讓她不解地發問：「門市跟超商賣的兩種小潘差很多嗎？」
對此，不少網友及熟客留言分享自身經驗，有人表示「裸裝的吃起來比較香酥」、「裸裝有夠好吃，單顆包裝就比較普通」，也有人指出「因為排隊是買裸裝的吧，裸裝才好吃，而且要買鳳凰酥」。
另外，也有網友分享「第一次吃到是裸裝，後來買超商的，口感完全不同」、「小潘排隊搶的是裸裝的」、「自己要吃買裸裝的」等看法。
還有熟客表示，小潘裸裝商品是每天現做，因此認為口感有所不同，也有人特別提到，現場有機會買到通路不一定販售的酥皮蛋糕，成為不少人願意排隊等待的因素之一。
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中秋節最夯的美味！板橋糕餅名店小潘蛋糕坊板橋中正店日前店休20天後，終於在9月23日、9月24日恢復正常營業。店家先前也提醒，現場商品數量有限，民眾排隊至櫃檯時，將依當下現有品項販售，實際口味以現場供應為準。依照往年販售情況，主要商品包括鳳梨酥、鳳凰酥，至於蛋黃酥則須視店家當天是否有製作。
門市重新開張後，立即吸引大批民眾前往，不少路過民眾在社群Threads上分享現場排隊情況，有人表示，上午9點出門時經過小潘蛋糕坊，就已經看到超過百人的排隊人潮；沒想到中午12點下課再次經過，隊伍仍沒有明顯減少。甚至有現場排隊的民眾表示，自己排了4個小時，才順利買到鳳凰酥。
不過，也有網友感到疑惑，表示自己到超商、小北百貨時，就發現櫃檯或貨架旁有一盒又一盒的小潘鳳梨酥、鳳凰酥禮盒現貨，明明不用排隊苦等就能直接買到，讓她不解地發問：「門市跟超商賣的兩種小潘差很多嗎？」
對此，不少網友及熟客留言分享自身經驗，有人表示「裸裝的吃起來比較香酥」、「裸裝有夠好吃，單顆包裝就比較普通」，也有人指出「因為排隊是買裸裝的吧，裸裝才好吃，而且要買鳳凰酥」。
另外，也有網友分享「第一次吃到是裸裝，後來買超商的，口感完全不同」、「小潘排隊搶的是裸裝的」、「自己要吃買裸裝的」等看法。
還有熟客表示，小潘裸裝商品是每天現做，因此認為口感有所不同，也有人特別提到，現場有機會買到通路不一定販售的酥皮蛋糕，成為不少人願意排隊等待的因素之一。