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日本人氣Coser兼寫真女星阿波南（阿波みなみ），近日受邀為某店家站台宣傳，店家還為她事先做了超大海報。但沒想到在活動當天，竟疑似因為跟照片差太多，所以現場沒有人認出她來。阿波南本人也忍不住在X發文自嘲：「可能是照片和本人有些落差。」阿波南近日在X發出自己與海報的對比照，只見海報中她五官立體，穿著內衣露出超深事業線。在旁邊的本人則穿著一般短袖上衣，搭配寬鬆長褲，臉蛋與身材明顯比海報中圓潤，這也讓她就算站在海報旁，粉絲都沒能認出來。對此，阿波南也親自發文道歉表示，雖然店家為我準備大海報，「但我卻面臨非常棘手的問題，就是沒收到任何粉絲詢問。」透露沒被粉絲認出來的窘境，並向店家及相關人員道歉。阿波南在反思後坦承：「可能是照片和本人有些落差。」並表示為了避免這種情況再次發生，她會馬上更換宣傳照，「確保跟本人相符。」最後阿波南感謝大家的支持。阿波南以微肉感身材、Cosplay造型走紅，X有19萬粉絲追蹤，平時她在社群上也經常與粉絲互動。而她最為人熟知的就是極具自嘲幽默的高情商，以及對自身身材變化毫不避諱的「誠實」態度，就算近年從40多公斤一路增加到近70公斤，但她也從不逃避這個話題，反而經常主動在社群曬出體重計照片，並自稱是「令和的哆啦A夢」。