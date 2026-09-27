日本人氣Coser兼寫真女星阿波南（阿波みなみ），近日受邀為某店家站台宣傳，店家還為她事先做了超大海報。但沒想到在活動當天，竟疑似因為跟照片差太多，所以現場沒有人認出她來。阿波南本人也忍不住在X發文自嘲：「可能是照片和本人有些落差。」
阿波南近日在X發出自己與海報的對比照，只見海報中她五官立體，穿著內衣露出超深事業線。在旁邊的本人則穿著一般短袖上衣，搭配寬鬆長褲，臉蛋與身材明顯比海報中圓潤，這也讓她就算站在海報旁，粉絲都沒能認出來。
阿波南親道歉 認了：照片有落差
對此，阿波南也親自發文道歉表示，雖然店家為我準備大海報，「但我卻面臨非常棘手的問題，就是沒收到任何粉絲詢問。」透露沒被粉絲認出來的窘境，並向店家及相關人員道歉。阿波南在反思後坦承：「可能是照片和本人有些落差。」並表示為了避免這種情況再次發生，她會馬上更換宣傳照，「確保跟本人相符。」最後阿波南感謝大家的支持。
阿波南是誰？自嘲的高情商獲粉絲喜愛
阿波南以微肉感身材、Cosplay造型走紅，X有19萬粉絲追蹤，平時她在社群上也經常與粉絲互動。而她最為人熟知的就是極具自嘲幽默的高情商，以及對自身身材變化毫不避諱的「誠實」態度，就算近年從40多公斤一路增加到近70公斤，但她也從不逃避這個話題，反而經常主動在社群曬出體重計照片，並自稱是「令和的哆啦A夢」。
資料來源：X
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阿波南親道歉 認了：照片有落差
對此，阿波南也親自發文道歉表示，雖然店家為我準備大海報，「但我卻面臨非常棘手的問題，就是沒收到任何粉絲詢問。」透露沒被粉絲認出來的窘境，並向店家及相關人員道歉。阿波南在反思後坦承：「可能是照片和本人有些落差。」並表示為了避免這種情況再次發生，她會馬上更換宣傳照，「確保跟本人相符。」最後阿波南感謝大家的支持。
阿波南是誰？自嘲的高情商獲粉絲喜愛
阿波南以微肉感身材、Cosplay造型走紅，X有19萬粉絲追蹤，平時她在社群上也經常與粉絲互動。而她最為人熟知的就是極具自嘲幽默的高情商，以及對自身身材變化毫不避諱的「誠實」態度，就算近年從40多公斤一路增加到近70公斤，但她也從不逃避這個話題，反而經常主動在社群曬出體重計照片，並自稱是「令和的哆啦A夢」。
資料來源：X
【 謝罪 】
本日、せっかく店舗様に大きなポスターまでご用意いただいたにもかかわらず、現時点でファンの方からのお声がけが0人という大変厳しい状況となっております...
店舗様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。… pic.twitter.com/0ciWjKk3lh
— 阿波みなみ (@miiitan_n) September 23, 2026