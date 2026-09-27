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▲世界排名第1的王曼昱迎戰日本18歲新星、世界排名第3的張本美和，以4：1取得勝利。（圖／名古屋亞運提供）

▲亞運桌球女單四強賽不敵王曼昱，張本美和在採訪區難掩失落地流下眼淚。（圖／名古屋亞運提供）

▲世界排名第6的早田希娜，對孫穎莎吞下20連敗。（圖／名古屋亞運提供）

2026年愛知・名古屋亞運桌球女單準決賽今（27）日上演中日巔峰對決，中國兩大主力孫穎莎與王曼昱發揮穩健，雙雙以4：1的比數擊退日本頂尖好手早田希娜與張本美和，成功會師決賽，為中國隊提前鎖定女單金、銀牌，再次展現國球強大統治力。日本無緣睽違32年再奪女單金牌，世界排名第1的王曼昱迎戰日本18歲新星、世界排名第3的張本美和，這也是兩人在短短四天內的第二次交手。有別於日前在女團決賽的五局苦戰，王曼昱此役全程掌控節奏，前兩局迅速以11：8、11：4拿下。關鍵第三局，張本美和放手一搏，一度取得9：5領先，但王曼昱展現強大抗壓性，以12：10逆轉拿下聽牌。雖然張本美和在第四局以11：9扳回一城，但王曼昱隨即在第五局以11：6鎖定勝局。賽後，張本美和在採訪區難掩失落地流下眼淚，坦言：「我覺得這算是一場完敗。能拿下一局算是底線發揮，也可以說是運氣，交手過後，真切感受到對手實在太強了。」她表示，在女團決賽交手時，王曼昱顯得較為緊張且還在試探，讓她有機會取得領先；但今天王曼昱做足準備，無論是反手還是正手都極具威脅，讓她深感自己實力仍有很大一段差距。雖然單打僅獲銅牌，但張本美和強調，會將奪金希望放在明日與早田希娜搭檔的女雙賽事上。另一場準決賽，肩負衛冕重任、帶傷作戰的孫穎莎迎戰世界排名第6的早田希娜。兩人過去交手20次，孫穎莎保持全勝。比賽開局，孫穎莎迅速以11：6、11：7連下兩城。第三局早田希娜加強搏殺，以11：9扳回一局。關鍵的第四局雙方陷入激戰，孫穎莎在8：8平手時連拿2分，最終以11：9驚險拿下。第五局孫穎莎乘勝追擊，以11：5終結比賽，4：1強勢晉級，取得對早田希娜的21連勝。早田希娜指出在第4局雙方戰成8：8平手時，她在自己的發球局與第三板搶攻上發生失誤，未能把握住關鍵的兩分，成為落敗的致命傷。她坦言：「面對中國選手，尤其是孫穎莎，一兩次失誤就足以致命。」收拾好單打落敗的心情，早田希娜將目標轉向明日與張本美和搭檔的女雙四強賽。面對曾在歐洲滿地可大滿貫賽決賽交手過的強敵，她深知對手在發球與前三板的組織能力極具威脅。她強調，兩人在賽前必須充分溝通調整，在比賽中互相信任，力求在最後的賽事中不留遺憾。談到場邊中國球迷震耳欲聾的加油聲，早田希娜表示自己幾乎充耳不聞，完全沉浸在與孫穎莎兩人對決的世界裡。她提到，過去交手時常因對手的多變球路而被迫發生非受迫性失誤，甚至打到喪失自信；但今天她能清晰地思考戰術，兩人終於上演了一場「真正的比賽」。儘管最終仍在拉鋸戰中敗下陣來，深刻感受到整體實力的差距，但她認為這場比賽讓她切實看見了自己的成長。隨著早田希娜與張本美和雙雙落敗，日本女單無緣衝擊自1994年小山智麗（何智麗）以來，時隔32年的亞運女單金牌。而萬眾矚目的女單金牌戰，將由力拚衛冕的孫穎莎，迎戰渴望時隔八年重返亞運之巔的王曼昱，這場「神仙打架」的內戰無疑將是本屆亞運桌球賽事的最高潮。