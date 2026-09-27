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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目銅牌戰，中華隊今（27）日靠著旅美左投林昱珉繳出8局1安、10次三振無失分的好投，以5：1擊退中國隊奪下銅牌。林昱珉賽後受訪時直言，很喜歡跟中華隊一起奮戰的感覺，「雖然我在小聯盟打了5年，但我始終都很渴望能替台灣打球。」他坦言，在小聯盟打球很好，但在中華隊的感覺完全不同，「我們這支球隊的所有人，感情就像親兄弟一樣。」身為中華隊王牌，23歲的林昱珉直到今日銅牌戰才亮相，面對中國隊繳出8局無失分好投，僅被敲出1安，更飆出10次三振，率領中華隊以5：1奪下銅牌。賽後談到此役投球，林昱珉表示，「我只是把自己平時的水準發揮出來，就像我在小聯盟投球時一樣；積極進攻好球帶、穿插搭配變化球、想辦法讓打者打得不舒服，並且信任身後的隊友防守。這就是我今天全心想做到的事。」中華隊此役雖然先馳得點，但直到7局下才將比分差拉開，林昱珉坦言當時看到隊友攻下3分保險分時，整個人真的放鬆不少，「知道自己能投得更積極、更有侵略性，就算被敲全壘打或丟掉分數，也知道後面還有分數可以緩衝，這讓收尾比賽變得輕鬆許多。」對於最終拿下銅牌，林昱珉說，「我其實沒特別去想。球場上的事情永遠說不準，我就是做好自己的本分，希望他們沒辦法把球打紮實。我常說棒球是『七分靠實力，三分靠運氣』，我覺得今天運氣滿站在我這邊的，對此我很開心。」今年亞運已經是林昱珉在成人級第5個國際賽，他樂在其中，「這種感覺永遠是最棒的。雖然我在小聯盟打了5年，但我始終都很渴望能替台灣打球。」他坦言，很少能有機會和自己同一世代的球員一起並肩作戰，「大家說著相同的語言、做著一樣的事，我對此心懷感激。」林昱珉也說，希望未來有機會能再參加WBC經典賽等大賽，「那樣的話我一定會超級開心。在美國打小聯盟很好，但在這裡的感覺完全不同。我們這支球隊的所有人，感情就像親兄弟一樣。」