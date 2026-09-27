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勞保局近日將發放國民年金老年年金等，國民年金的老年年金請領免申請。勞動部勞工保險局指出，「只要曾參加過國保，在滿65歲前1個月月底，勞保局就會主動寄發通知書。」不過，雖然不用申請，但民眾仍需要提供「國內金融機構帳戶」，否則仍會影響年金入帳。只要曾參加過國保，在滿65歲前1個月月底，勞保局就會主動寄發「老年年金」通知書。民眾免填具申請書，符合資格的民眾可以透過線上「勞保局e化服務系統」，使用手機「行動電話認證」等多元登入方式，提供本人國內金融機構帳戶，老年年金就會自動按月入帳。不出門就能線上完成。另，年逾65歲未退休的勞工，可延後請領老年年金，每延後1年，加給4%；最高可加給20%。只要有戶籍，並且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，都是國民年金的納保對象。國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。