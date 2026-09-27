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民間聲援前總統陳水扁之女陳幸妤發起的「鍘美藝術節」日前落幕，引發熱烈回響，網路近日傳出有人欲如法炮製，在台北市上演「貍貓換太子」。對此，民進黨台北市長沈伯洋今（27）日數度重申，針對對手家人、身世，都不是選舉主軸，他非常不贊成此事。沈伯洋下午出席「台北兒少行動，不落蒂聯盟、衣衣不捨小隊聯合倡議」活動，包含立委吳沛憶、張雅琳、以及在地議員劉耀仁、洪婉臻以及議員參選人等出席，與國小學生一同撿菸蒂。媒體詢問，如何看待有人想比照台南的《鍘美辦桌》，在台北辦《狸貓換太子》，很多台派站出來反對，你認為妥當嗎？沈伯洋回應，他在選舉一開始就已說過，針對人家的過去、家人、身世，都不應該是選戰主軸，「我覺得都不重要，我們只關心其市政做得如何、只關心他的能力」；他強調，若有意要去討論這些事情，「我個人非常不贊成」。媒體追問，網紅四叉貓在直播時也說，《狸貓換太子》這齣戲的劇本，他已經處理好，甚至都已經處理好售票系統，沈伯洋有聽過嗎？籌辦人有跟你聯絡過這齣戲嗎？沈伯洋說，他現在才聽大家講，才知道這些事情，他也已講過，「我對這種事，完全地不贊成」。對於上午赴台中與民進黨台中市長參選人何欣純合體、野餐，外界關心沈伯洋雞蛋糕搭配東泉辣椒醬一事。沈伯洋笑稱，「很好吃！大家怎麼會覺得奇怪呢？就跟饅頭加豆腐乳一樣的意思」，本來就是要嘗試各式各樣的新風味，而且東泉的辣跟甜，是恰到好處，不愧是台中。沈伯洋提到，後來發現東泉辣椒加炒麵，非常地好吃，推薦大家可以來，不過，台中的辣椒醬不是只有東泉，歡迎大家來試試看不同口味，但他還是要講，台北很多這種自己炒的辣椒更厲害，大家改天再來比一下。