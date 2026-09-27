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英雄任務接力登場！蒐集四款限量英雄勳章

▲9月25日至10月18日率先登場「英雄集結令」任務，可透過搜尋線索、辨識角色並尋找指定盒組，完成任務解鎖挑戰。（圖／樂高提供）

▲10月19日至11月1日萬聖節變裝季期間，孩子穿上最喜歡的英雄裝扮喊出「Brick or Trick! 」，參加限時挑戰成功送LEGO禮物包。（圖／樂高提供）

樂高4大人氣系列：探索英雄世界創造無限冒險可能

▲即日起至10月31日期間，購買指定盒組，單筆消費滿1600元可獲得限定英雄主題贈品。（圖／樂高提供）

🟡樂高「屬於你的英雄故事」活動資訊

台灣樂高即日起至11月1日推出「屬於你的英雄故事」沉浸式體驗活動，活動期間同步推出4款限量英雄勳章，可透過活動蒐集勳章，並藉由「英雄勳章換換樂」與門市人員交換，讓每一次完成任務都有收穫，也增加活動的蒐集樂趣。萬聖節變裝季期間完成任務，可獲得獨家LEGO禮物包1份；購買指定盒組單筆消費滿1600元，另可獲得限定英雄主題贈品。為激發孩子們內心的英雄，台灣樂高以「屬於你的英雄故事」為主題，推出多項指定通路英雄任務挑戰活動，邀請孩子與爸爸媽媽組成「英雄小隊」一起尋找英雄線索、創造自己的英雄角色，讓孩子在遊戲與拼砌過程中發揮觀察力、創造力與想像力，一步步破解任務，蒐集四款限量英雄勳章，全家人一起留下專屬的英雄回憶。9月25日至10月18日率先登場「英雄集結令」，孩子可於樂高授權專賣店領取活動手冊觀察提示，在店內搜尋線索、辨識角色並尋找指定盒組，完成任務即可解鎖挑戰。同步於樂高指定通路推出周末期間限定「英雄誕生：拯救大作戰」挑戰，讓孩子從熟悉的角色進一步走向自由創作，運用顆粒打造專屬英雄，並帶著自己創造的角色完成對抗反派及拯救沉船等任務，從角色創造到冒險情節，讓自己成為英雄故事的一部分。10月19日至11月1日萬聖節變裝季期間，也迎來「Brick or Trick!展現你的英雄故事」活動，邀請孩子穿上最喜歡的英雄裝扮至指定通路喊出「Brick or Trick! 」，在限定時間內用顆粒拼砌自己的英雄作品，完成挑戰即可獲得限量獨家LEGO禮物包1份。除了各項闖關任務外，活動期間同步推出「英雄勳章換換樂」，孩子可與樂高授權專賣店門市人員互動交換手上的英雄勳章，透過不同方式完成勳章蒐集。四款勳章搭配不同英雄元素，也讓孩子在完成任務之餘多了一項收藏目標，增加親子共同探索與完成任務的成就感。本次活動集結樂高城市、旋風忍者、漫威及星際大戰等人氣系列，帶領孩子從熟悉的角色與故事出發，探索各具特色的英雄世界。城市系列以警察、消防、救援等城市情境打造豐富玩法，讓孩子化身守護城市的英雄，搶救各種任務；旋風忍者系列結合忍者角色、武術對決與動作冒險，帶孩子進入充滿挑戰的忍者世界；漫威系列集結經典超級英雄與反派角色，重現熟悉的英雄對戰場景；星際大戰系列則將冒險延伸至浩瀚銀河，帶孩子與經典角色一同展開星際任務。此外，即日起至10月31日期間，購買指定盒組，單筆消費滿1600元即可獲得限定英雄主題贈品，並依不同期間推出不同系列的贈品，讓孩子每個階段都有新的收藏驚喜。即日起至9月30日則推出樂高城市系列「30719卡丁車」；10月1日至10月15日為樂高蝙蝠俠系列「30726蝙蝠俠：布魯斯韋恩和蝙蝠裝」；10月16日至10月31日則輪到樂高旋風忍者系列「30723 忍者閃電摩托車」。3款限定贈品依序登場，讓不同系列的英雄輪番陪伴孩子，享受一段充滿樂趣的體驗。◾活動地點：全台樂高授權專賣店◾活動時間：2026年9月25日（周五）至10月18日（周日）◾活動地點：樂高指定授權專賣店﹑鼎美玩具﹑麗嬰國際﹑萬家福◾活動時間：2026年9月25日（周五）至10月18日（周日），每周末下午14:00至18:00於指定門市舉行◾活動地點：樂高指定授權專賣店◾活動時間：2026年10月19日（周一）至11月1日（周日）◾活動地點：全台樂高授權專賣店◾活動時間：2026年9月25日（周五）至11月1日（周日）