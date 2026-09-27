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川習會後台海局勢怎走？陸委會：美政策未退讓

中國自稱二戰美國盟友？陸委會：韓戰跑去打美軍的就是你！

川習會剛落幕，外界關注兩岸局勢變化，陸委會副主委沈有忠今（27）日出席「習近平訪美後的美中台關係」座談會時表示，美中台情勢發展仍維持「三個不變」，包括「美中戰略競爭的結構不變」、「美國對台政策不變」、「台、美與國際社會共同維持台海和平現狀的立場不變」。另外，不排除未來北京將持續利用不同機會持續散布「疑美論」、「棄台論」，間接影響台灣11月即將舉行的地方選舉。沈有忠認為，就美中競爭結構不變而言，本次「川習會」雖然有很高規格的排場和接待，但目前就雙方公布的成果看來，具體的突破相當有限。雙方對於AI、稀土管制、科技競爭等議題來說，沒有取得突破性進展。美中雖藉由一些對話機制進行接觸，研判雙方仍將持續「鬥而不破」的交鋒，政府也會保持密切關注、審慎應處。美國對台政策維持不變，沈有忠強調，在台海議題上，美方多位官員例如國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會前多次重申美國對台政策不變，而更具代表性的像是美國駐中大使龐德偉（David Perdue），清楚表述川普總統從未改變過美國的立場，完全支持台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，並強調對台政策不會受伊朗情勢影響。這顯示出美國的對台政策並沒有在中方壓力下有所退讓。其他像是數十位美國參眾兩院、跨黨派的國會議員也都表示力挺台灣，政府對這些主張都表示歡迎。第三是台、美與國際社會共同維持台海和平現狀的立場不變。此間許多跨國聲明或重要的國際論述都表達反對單方面改變台海現狀，並重申對台海和平穩定的關切。例如日本首相高市早苗在會前與川普的會晤；美日韓的聯合聲明、以及聯大期間英、法、德、日、紐、澳、韓與波蘭等國外長的聯合聲明，還有歐盟也在聯合國大會表示2758號決議並未提及台灣，支持台灣參與國際體系。這些國際上的聲音共同表達的訊息，就是關切台海和平與穩定的現狀，反對以單方面改變台海現狀的立場。政府對此都表示歡迎，也相信美國與國際社會對台海和平現狀支持的立場，仍舊清晰，也不會改變。沈有忠痛批，北京刻意利用「川習會」，對美國宣傳「台獨」危害「台海和平穩定」、「破壞美中戰略穩定」、甚至扭曲二戰歷史，誆稱中共與美國是盟友的錯誤敘事，並對此加強認知戰。政府也預判，未來中共仍會與若干協力者利用不同機會持續散布「疑美論」、「棄台論」，營造「和、戰選擇」的氛圍，或是發散「美中對二戰共同敘事」的氣氛。也不排除間接影響台灣11月即將舉行的地方選舉。對此，沈有忠指出，中華民國才是與美國在二戰以及二戰以後堅定的盟友，二戰期間中華人民共和國根本尚未成立，中共也只是在戰爭期間藉機壯大自己，甚至在後續的韓戰發動「抗美援朝」，成為美國的敵人。迄今，中華民國一直是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，北京當局散佈再多不實謬論，也不會改變這些客觀的歷史事實。面對近年中共升高對台複合性施壓，沈有忠說政府的兩岸政策立場就是堅定維持兩岸現狀，也呼籲北京當局，放棄單方面、甚至以武力改變現狀的霸權心態，在對等尊嚴前提下，不預設立場與我民選政府對話、化解分歧，這也是國際社會的共同期待。政府也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家深化溝通合作，共同維護台海及區域和平穩定。