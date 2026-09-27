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▲周思潔（如圖）表示起初深感無聊且腰痠背痛，但到了第三天突然理解「當下」的純粹與美好。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

玉女歌手周思潔日前公開分享了一段生命奇蹟，在10多年前曾遠赴印度參與一場為期三天的極限內在學習之旅，不僅生活與環境條件極為原始、課程全程嚴禁化妝，就連洗澡時間都只有大約5分鐘，而為了預防學員因受不了苦而逃跑，過程更沒收學員手機。不過結束課程後，周思潔透露當時已進入更年期約半年、月事早已停止的她，生理期竟再度降臨，讓她談及這段經歷忍不住情緒淚崩。周思潔回憶起這段堪稱「有史以來最震撼」的課程，坦言簡直是極限挑戰，特地遠赴印度的她，表示該課程大約有30位學員，均來自歐美，她是唯一來自台灣的東方學員。周思潔說：「課程為了預防學員因受不了苦而逃跑，特別設計了嚴格的管控機制，不僅沒收學員手機，連寄物櫃都離教室與睡覺地點超級遠，增加臨陣脫逃的難度。」此外，當時生活與環境條件更是十分原始，課程全程嚴禁化妝，讓習慣舞台形象的她直呼素顏如同「沒穿衣服」般不安；同時也嚴格禁止飲用咖啡並全程食素，強制切斷所有物質依賴，學員們每日凌晨四點就得展開「動態靜心」，把積累在體內的情緒壓力與緊繃感徹底宣洩，並將注意力完全拉回當下的身體感受。面對印度的酷熱難耐，洗澡時間更只有大約5分鐘，周思潔描述：「光是把洗髮精、盥洗用品與乾淨衣物放好，衣服都還沒脫完，集合的哨音就已響起。」此外，睡前也僅有短短10分鐘時間，必須摸黑鋪床，讓她數度想要逃離現場。周思潔表示，課程核心只有一句「Who is in?（現在你裡面住了誰？）」起初她深感無聊且腰痠背痛，但到了第三天突然理解「當下」的純粹與美好，甚至已進入更年期的她，在課程結束後生理期竟再度降臨，生理「回春」現象讓她驚訝不已。