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▲ 台南市長黃偉哲發送臺南投資招商手冊給與會業者。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲於交流會中贈禮推廣臺南物產。（圖／南市府提供）

臺南市長黃偉哲日前率南市府團隊前往新加坡參與文旦上架推廣活動，在當地也把握時間舉辦「臺南——新加坡觀光及招商交流會」，向新加坡旅遊業者、相關產業及工商團體代表介紹臺南的觀光特色及經濟、產業發展概況。黃偉哲也歡迎新加坡企業及相關參訪團來到這裏臺南，深入認識臺南的產業優勢。黃偉哲表示，臺南具備深厚的產業發展基礎，不只有高產值的半導體科技產業聚落，同時也擁有扎實的傳統產業基礎。市府持續推動產業升級、強化投資環境。黃偉哲指出，透過此次交流，市府團隊更了解新加坡旅客的需求，有助於精準拓展海外觀光市場。臺南依山傍海，山線、海線景觀與田園農村風光兼具，從好山好水到農村體驗，都能展現臺南獨特魅力；對於宗教文化感興趣的新加坡旅客，也能安排廟宇古蹟巡禮、宗教祈福旅行等特色路線，未來更可結合產業發展，延伸規劃商務考察之旅。黃偉哲此次訪問新加坡盼以優質文旦打響臺南品牌，將農產拓銷的熱度延伸至觀光，讓新加坡民眾從認識臺南物產開始，進一步對臺南產生興趣而親自走訪感受古都魅力；在產業投資方面，則希望透過交流會讓新加坡企業看見臺南的發展潛力，進而開展更多合作與投資。南市府也將持續整合資源，串聯農業、觀光與產業優勢，促進臺南多元領域的國際合作。