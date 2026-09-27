這是她挑戰3屆亞運後，終於拿到首面獎牌，賽後他要把這面努力將近10年的獎牌，獻給2018年過世的母親。

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李宛庭走出低潮奪冠隔天 媽媽就倒下了

她說，『恭喜妳欸！我的寶貝！』然後我們聊了一下，我後來跟他講說，明天再打電話給她好好聊天，我們就掛斷了。」想不到，這次日常通話，竟成為她與媽媽的最後一次說話。

隔天，我就接到家人電話，說媽媽倒下了，她沒有再醒來了。所以，前一晚那通電話，是我們最後一次說話，就在我終於走出低潮、奪冠的隔天。

李宛庭有後悔、有不捨 更多的是遺憾

其實對我來說，她在2015年就已經離開我們了。

人生在遺憾中成長 李宛庭：以後想到還是很開心的

我真的覺得，自己好努力好努力了。」她生涯最後一次參戰亞運，努力獲得回報終於奪牌，卻又留下跟金牌只有一個犯規差距的遺憾。

這是我最後一次亞運，終於拿到獎牌、卻也留下很大的遺憾。但我想未來很多年後，想到這段經歷，我還是會很開心的吧。

▲李宛庭金牌戰後淚崩，後續收拾情緒才站上頒獎台領獎。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運克拉術一姐李宛庭，今（27）日於名古屋武道館一路闖進金牌戰，才不敵烏茲別克好手收下一面銀牌，回憶起與媽媽相處，李宛庭笑說從她小時候，兩人感情就很好，隨後道出一段充滿遺憾、不捨且讓人心疼的故事。李宛庭高中轉戰克拉術項目後，一路都是冠軍，卻在大學遭遇低潮，幾乎4年都打不出成績，是媽媽每晚電話陪伴，關心她的身心靈狀況，後續才終於在大四改變量級，一舉奪得全中運冠軍，當天晚上媽媽特別打給她，「」李宛庭勇敢地公開這段回憶，「她之前就有偏頭痛問題，那次吃完東西後在家昏倒，爸爸以為是睡著，所以發現時送醫已經有點晚了，是腦血管破裂，宣告成為植物人，躺了2年多，直到2018年離開。」」李宛庭用社群紀錄生活，翻閱著媽媽照片分享給大家看，而她直到現在，也不時會想起，在她那天出發比賽前，原本媽媽要跟著她一起去，卻因故沒有一起，「我到現在還會想，若是當時我把她帶在身邊，會不會結果就不一樣了呢？」從2015年住進醫院，到2018年雅加達亞運前夕離開，李宛庭媽媽見證愛女奪冠後隔天倒下，到她準備進入下一段人生階段、生涯首度參戰亞運時離開，一切都像是安排好的一樣，儘管遺憾、不捨，但這終究都是人生的一部分。李宛庭金牌戰賽後，擁抱著教練淚崩、不斷喊著「我好想贏！好想贏！」到後來接受媒體訪問，語帶哽咽地說，「不管是跟媽媽的最後一次通話，還是這面亞運銀牌，人生總會經歷不斷失敗、不斷遺憾，但不管如何，這些經歷最終仍會被放進記憶櫃裡，成為一段段難忘的故事。正如李宛庭最後收起眼淚所說。「