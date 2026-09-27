2026中秋連假前夕與首日，高鐵突然湧入大量南下返鄉乘客，不只自由座爆滿，甚至影響對號座乘客差點上不了車，明（28）日正逢連假收假日，預估將再度引來一波北上人潮。然而有乘客實測，在半夜透過高鐵APP刷票，竟幸運買到兩張北上車票，且時段還很不錯，呼籲表示「別賭自由座了！」另外也有人推薦可以在發車前30分鐘刷票，或改分段式購票，都有機會在一票難求的連假期間買到票。
連假高鐵不賭自由座了！乘客買票一招超聰明：北上有座位
一名網友在Threads分享，表示被前幾天連假返鄉人潮嚇到，決定提前一天在9月27日北上回台北，但事前沒有訂票，沒想到在26日半夜1時40分開始實測刷高鐵票，竟真的被他買到票，「實測大概1:45開始陸續放票到2:05，幸運用手機APP刷到2張！最後挑了晚上7點到台北的，時間不錯」，更呼籲北漂上班族別錯過機會，喊話「別賭自由座了！」
據了解，高鐵規定買票有付款期限，最遲應於訂位日起（含）3 日內完成付款，也就是說若是9月24日訂票，如逾期未付款或取消，將在9月27日凌晨統一釋票販售；但中秋節車票早已開賣多時，如果要待凌晨等到別人因未付款退票，可能較困難。
因此多數人反而建議在「發車前30分鐘」刷票，發車當天常有人退票或變更行程，根據高鐵官網說明，乘客如取消訂位或退票，最遲應於原訂車次出發時間30分鐘前，屆時民眾可以多利用高鐵「T-EX行動購票App」，有機會可能買到最後釋出的座位。
高鐵票搶不到有解了！內行曝分段購票法、官網「熱銷車次」秒查
此外，民眾若需要長途搭乘，建議可以分段購票，以左營到台北為例，可改為左營至台中、台中到台北。根據內行指出，高鐵系統通常會為了中途各大站預留部分區間配額，避免長途乘客把所有票佔滿，導致中途站旅客買不到票，因此建議可以將長途車程拆成兩段購買。
除了可以透過刷票、分段買方式搶票，民眾也可利用高鐵官網「疏運期間對號座銷售資訊」查詢，如說明欄註記「熱銷車次」者，表示該班次長程區間剩餘座位有限，但相關資訊可能因隨時有旅客訂位或取消而變動，實際請依訂位時狀況為準。
明下午2時至7時北上最恐怖！高鐵3點呼籲：搭自由座先看燈號
明天正逢中秋連假收假日，高鐵預計今、明兩天迎來北返人潮，尤其明日下午2時至晚間7時旅運量最為恐怖。高鐵呼籲民眾利用離峰、分散搭乘，準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY「生活頻道」，確認當日各站「自由座等候時間」預估燈號，並挑選綠色燈號時段搭乘。
同時，高鐵也喊話在月台上排隊等候上車的自由座旅客，應優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程。列車到站時請保持上、下車動線暢通，站立車間通道的旅客在列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。
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一名網友在Threads分享，表示被前幾天連假返鄉人潮嚇到，決定提前一天在9月27日北上回台北，但事前沒有訂票，沒想到在26日半夜1時40分開始實測刷高鐵票，竟真的被他買到票，「實測大概1:45開始陸續放票到2:05，幸運用手機APP刷到2張！最後挑了晚上7點到台北的，時間不錯」，更呼籲北漂上班族別錯過機會，喊話「別賭自由座了！」
因此多數人反而建議在「發車前30分鐘」刷票，發車當天常有人退票或變更行程，根據高鐵官網說明，乘客如取消訂位或退票，最遲應於原訂車次出發時間30分鐘前，屆時民眾可以多利用高鐵「T-EX行動購票App」，有機會可能買到最後釋出的座位。
此外，民眾若需要長途搭乘，建議可以分段購票，以左營到台北為例，可改為左營至台中、台中到台北。根據內行指出，高鐵系統通常會為了中途各大站預留部分區間配額，避免長途乘客把所有票佔滿，導致中途站旅客買不到票，因此建議可以將長途車程拆成兩段購買。
除了可以透過刷票、分段買方式搶票，民眾也可利用高鐵官網「疏運期間對號座銷售資訊」查詢，如說明欄註記「熱銷車次」者，表示該班次長程區間剩餘座位有限，但相關資訊可能因隨時有旅客訂位或取消而變動，實際請依訂位時狀況為準。
明天正逢中秋連假收假日，高鐵預計今、明兩天迎來北返人潮，尤其明日下午2時至晚間7時旅運量最為恐怖。高鐵呼籲民眾利用離峰、分散搭乘，準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINE TODAY「生活頻道」，確認當日各站「自由座等候時間」預估燈號，並挑選綠色燈號時段搭乘。
同時，高鐵也喊話在月台上排隊等候上車的自由座旅客，應優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程。列車到站時請保持上、下車動線暢通，站立車間通道的旅客在列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。