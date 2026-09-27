蘋果iPhone 18 Pro今年換上A20 Pro晶片，還導入新一代均溫板強化散熱，讓不少Android用戶也開始動心，PTT有一名長期使用三星Galaxy手機的網友坦言，原本以為自己一輩子都會用三星，沒想到看到iPhone 18 Pro晶片、散熱大幅升級後也想跳槽，不過仔細一想，才發現離不開「搜尋圈」、One Hand Operation+等功能，一口氣列出5大疑問求助，沒想到不少網友看完反而急勸：「繼續用三星吧。」
星粉想跳槽iPhone 18 Pro 最捨不得「搜尋圈」
原PO在PTT MobileComm板以「一輩子的三星想換蘋果要注意什麼」發文，表示iPhone 18 Pro的晶片及散熱讓他相當心動，但第一個放不下的功能就是三星「搜尋圈」三星搜尋圈可以直接針對螢幕上的圖片、影片或文字進行搜尋，只要長按首頁鍵，再用手指圈選想查的內容，就能直接取得搜尋結果，不必另外切換App。
iPhone現在並非完全沒有替代方案。Apple在iOS 27提供「視覺智慧」，使用者截圖後，可針對螢幕內容進行視覺搜尋、提問，甚至把活動資訊直接加入行事曆。不過操作方式和三星仍有差異，三星可以直接在目前畫面圈選，iPhone則要先叫出截圖介面，對已經習慣搜尋圈的用戶而言，操作步驟仍不同。
One Hand Operation+更難取代 網友：用了就很難跳
第二個讓原PO猶豫的，就是三星Good Lock中的「One Hand Operation+」。他透露，平常已經把側邊手勢設定成截圖、Google翻譯、常用App、計算機以及返回上一頁，用久後幾乎已經變成肌肉記憶。三星官方資料顯示，One Hand Operation+可以自訂左右、上下及對角線滑動手勢，例如設定為返回首頁、開啟最近使用App或啟動其他功能。iPhone能透過「背面輕點」、動作按鈕、AssistiveTouch及「捷徑」補足部分功能，但並沒有與One Hand Operation+完全相同的側邊手勢自訂方式。
討論串中就有三星、iPhone雙持用戶直言，「如果你想要功能的話」建議繼續用三星，因為拿iPhone就得按照iOS的操作邏輯使用，無法直接把三星的使用方式整套搬過去；也有網友認為，會使用Good Lock的三星重度用戶，換到iPhone需要適應的幅度會更大。
Galaxy Buds4 Pro能連iPhone，但部分功能會消失
原PO也提到，目前使用Galaxy Buds4 Pro耳機與Garmin手錶，原本認為這些周邊應該比較沒問題，但實際上Galaxy Buds4 Pro換到iPhone後仍有功能差異。
三星官方資料顯示，Galaxy Buds4與Buds4 Pro都可以透過藍牙與iPhone連線，基本的聽音樂及通話沒有問題，但只支援Bluetooth連線，無法透過Galaxy Buds iOS App進行完整控制。
Google登入不等於遊戲資料一定全搬
原PO另外擔心，由於自己能使用Google登入的服務幾乎都綁定Google帳號，換到iPhone之後帳號資料是否能直接繼承。此外，部分遊戲在Android、iOS平台間的付費貨幣可能不能互通，也讓他擔心換機前必須先處理。
此外，原PO平常使用的第三方漫畫App，在Android與iOS版本也可能存在功能差異，收藏、會員資料能否同步，同樣要看服務本身是否支援跨平台帳號，而非單純把Android資料搬到iPhone就能全部保留。
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原PO在PTT MobileComm板以「一輩子的三星想換蘋果要注意什麼」發文，表示iPhone 18 Pro的晶片及散熱讓他相當心動，但第一個放不下的功能就是三星「搜尋圈」三星搜尋圈可以直接針對螢幕上的圖片、影片或文字進行搜尋，只要長按首頁鍵，再用手指圈選想查的內容，就能直接取得搜尋結果，不必另外切換App。
iPhone現在並非完全沒有替代方案。Apple在iOS 27提供「視覺智慧」，使用者截圖後，可針對螢幕內容進行視覺搜尋、提問，甚至把活動資訊直接加入行事曆。不過操作方式和三星仍有差異，三星可以直接在目前畫面圈選，iPhone則要先叫出截圖介面，對已經習慣搜尋圈的用戶而言，操作步驟仍不同。
第二個讓原PO猶豫的，就是三星Good Lock中的「One Hand Operation+」。他透露，平常已經把側邊手勢設定成截圖、Google翻譯、常用App、計算機以及返回上一頁，用久後幾乎已經變成肌肉記憶。三星官方資料顯示，One Hand Operation+可以自訂左右、上下及對角線滑動手勢，例如設定為返回首頁、開啟最近使用App或啟動其他功能。iPhone能透過「背面輕點」、動作按鈕、AssistiveTouch及「捷徑」補足部分功能，但並沒有與One Hand Operation+完全相同的側邊手勢自訂方式。
討論串中就有三星、iPhone雙持用戶直言，「如果你想要功能的話」建議繼續用三星，因為拿iPhone就得按照iOS的操作邏輯使用，無法直接把三星的使用方式整套搬過去；也有網友認為，會使用Good Lock的三星重度用戶，換到iPhone需要適應的幅度會更大。
Galaxy Buds4 Pro能連iPhone，但部分功能會消失
原PO也提到，目前使用Galaxy Buds4 Pro耳機與Garmin手錶，原本認為這些周邊應該比較沒問題，但實際上Galaxy Buds4 Pro換到iPhone後仍有功能差異。
三星官方資料顯示，Galaxy Buds4與Buds4 Pro都可以透過藍牙與iPhone連線，基本的聽音樂及通話沒有問題，但只支援Bluetooth連線，無法透過Galaxy Buds iOS App進行完整控制。
原PO另外擔心，由於自己能使用Google登入的服務幾乎都綁定Google帳號，換到iPhone之後帳號資料是否能直接繼承。此外，部分遊戲在Android、iOS平台間的付費貨幣可能不能互通，也讓他擔心換機前必須先處理。
此外，原PO平常使用的第三方漫畫App，在Android與iOS版本也可能存在功能差異，收藏、會員資料能否同步，同樣要看服務本身是否支援跨平台帳號，而非單純把Android資料搬到iPhone就能全部保留。