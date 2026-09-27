東北季風將在周四報到，天氣出現明顯轉折！中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三（9月30日）前全台仍晴到多雲、高溫炎熱，周四（10月1日）東北季風增強，水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島轉有局部短暫陣雨，氣溫也將下降；此外，關島附近熱帶擾動持續醞釀，後續發展仍待觀察。
周三前晴到多雲 周四東北季風來了
劉沛滕指出，周三前全台晴到多雲、高溫炎熱，不過適逢年度大潮，西部沿海低窪地區仍需嚴防海水倒灌，周四東北季風增強，水氣顯著增加，北部、東半部等迎風面地區，將會轉為有雨天氣，高溫也隨之下降。
白天高溫飆35度 下半周北台灣轉雨
劉沛滕進一步說明，周一至周三，僅午後山區有零星短暫雨，白天各地高溫普遍有31至35度，大台北、西半部近山區更可能出現36度高溫，體感相當炎熱，不過夜晚清晨感受偏涼，日夜溫差偏大，民眾早出晚歸建議適度增添衣物以防受涼。
周四一直到10月6日、10月7日新一波東北季風開始逐漸增強，台灣周邊環境水氣明顯增多，迎風面基隆北海岸、桃園以北、東半部、恆春半島將陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，中南部上午多雲到晴，但午後南部、各地山區仍有局部短暫陣雨發生機率，出門在外建議隨身攜帶雨具備用。
舒力基颱風增強無影響 新熱帶擾動醞釀中
颱風動態方面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，舒力基颱風今天持續增強，颱風眼清晰可見，即將進入巔峰狀態，挑戰中度颱風前段班，雲型分布也變成「東北－西南」方向，路徑逐漸加速朝東北移動中，對台灣無影響。
劉沛滕則補充，目前關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。
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劉沛滕指出，周三前全台晴到多雲、高溫炎熱，不過適逢年度大潮，西部沿海低窪地區仍需嚴防海水倒灌，周四東北季風增強，水氣顯著增加，北部、東半部等迎風面地區，將會轉為有雨天氣，高溫也隨之下降。
劉沛滕進一步說明，周一至周三，僅午後山區有零星短暫雨，白天各地高溫普遍有31至35度，大台北、西半部近山區更可能出現36度高溫，體感相當炎熱，不過夜晚清晨感受偏涼，日夜溫差偏大，民眾早出晚歸建議適度增添衣物以防受涼。
周四一直到10月6日、10月7日新一波東北季風開始逐漸增強，台灣周邊環境水氣明顯增多，迎風面基隆北海岸、桃園以北、東半部、恆春半島將陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，中南部上午多雲到晴，但午後南部、各地山區仍有局部短暫陣雨發生機率，出門在外建議隨身攜帶雨具備用。
颱風動態方面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，舒力基颱風今天持續增強，颱風眼清晰可見，即將進入巔峰狀態，挑戰中度颱風前段班，雲型分布也變成「東北－西南」方向，路徑逐漸加速朝東北移動中，對台灣無影響。
劉沛滕則補充，目前關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。