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2026年亞運棒球比賽在日本名古屋舉辦，官方在出入口張貼禁止攜帶國旗的告示，而在「中台大戰」時，有球迷拿出印有「TAIWAN」的毛巾應援，卻遭到工作人員制止。對此，台北市長蔣萬安今（27）日下午赴松山進安宮參拜時表示，不應該讓政治凌駕在體育之上，「台灣本來就是我們的家，也是世界認識我們的名字」。蔣萬安說，台灣的選手在賽場上奮力拚搏，球迷朋友也為我們台灣的選手來加油喝采，「這是最直接的國民情感，也是最直率的情感表達」。台灣是我們的家，也是世界認識我們的名字，不應該是一個政治競技，也不應該帶上有色的眼光。體育可貴的地方其實就在於它能夠很坦率地表達熱情，表達自己對家鄉的感情。此外，蔣萬安也在臉書發文高喊「Team Taiwan」！為台灣加油，不需要道歉；喊出「Taiwan」，不該成為禁忌。繼續為每一位在亞運賽場上奮戰的台灣選手加油。任何打壓台灣國際空間、限縮台灣國際參與的行為，他都反對。體育的舞台，應該讓選手好好比賽、讓球迷好好加油，而不是讓政治凌駕運動。