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2026年名古屋亞運羽球賽事今（27）日進入8強淘汰賽階段，中華羽球代表隊卻遭遇「黑色星期天」。台灣羽球一哥周天成在密集賽程得考驗下，於男單8強賽直落二不敵印尼小將法漢（Alwi Farhan）；同日出戰的女單及兩組女雙組合也先後落敗，中華隊多組人馬遺憾止步8強。高居世界排名第5的周天成，在今日上午歷經3局苦戰才驚險挺進8強。然而，在休息不到半天的情況下，周天成於下午交手印尼新星法漢時，明顯受到體能消耗的影響。法漢開局便發動猛烈攻勢，並靠著靈活的調動掌握比賽節奏。最終，周天成以10：21、11：21，僅耗時41分鐘便遭直落二淘汰，無緣挺進4強。在女單賽事方面，台灣女將林湘緹碰上實力強勁的中國好手王祉怡。王祉怡全場展現極佳的壓制力，林湘緹苦戰39分鐘後，以7：21、12：21敗下陣來。賽後王祉怡受訪時肯定了林湘緹的表現：「她是一位很棒的選手，跑動能力很好。我試著在場上更多地調動她並保持侵略性，今天的戰術執行得很成功。」晉級4強的王祉怡接下來將迎戰地主日本名將山口茜（Akane Yamaguchi）。中華隊今日共有兩組女雙在8強賽登場，可惜皆未能突圍。謝沛珊／洪恩慈面對中國強敵劉聖書／譚寧，以兩個15：21落敗。另一組女雙林芝昀／許尹鏸則強碰南韓頂尖組合李紹希／白荷娜，雙方激戰1小時6分鐘，首局林芝昀／許尹鏸一度將比分逼至Deuce，但最終仍以20：22、17：21惜敗，無緣再進一步。