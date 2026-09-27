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亞運棒球觀眾席日前有台灣球迷舉印有「Taiwan」字樣毛巾遭制止，台北市長蔣萬安則稱，為台灣加油，不需要道歉；喊「Taiwan」，不該成為禁忌。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（27）日受訪時表示，Team Taiwan本來就不需要道歉，蔣市長能夠加入這樣的行列，令人開心。沈伯洋下午出席「台北兒少行動，不落蒂聯盟、衣衣不捨小隊聯合倡議」活動，包含立委吳沛憶、張雅琳、以及在地議員劉耀仁、洪婉臻以及議員參選人等出席，與國小學生一同撿菸蒂。媒體詢問，蔣萬安競選團隊加入國民黨前主席朱立倫人馬幫忙，而蔣早上也突然發文力挺Team Taiwan，如何看待選戰模式有所改變？沈伯洋說，蔣團隊內部要不要改變，或者基調如何，他們都不是那麼地關心，他們比較關心蔣有沒有回應市民，在這個框架之下，只求地方上的聲音、里長的聲音、議員的聲音，能被回應，「這才是現在我們最重要的事情」。至於蔣萬安稱喊「Taiwan」不需道歉，沈伯洋反問，「Team Taiwan本來就不需要道歉，為什麼要特別講這個？我也不是很清楚」，他們一直以來都是Team Taiwan，對外本來就是一致，若蔣市長能夠加入這樣的行列，當然是蠻令人開心的，不過，「我們從以前到現在都是這樣」。另外，台北市松山區傳出兒虐案，市議員許淑華昨指，一名3歲幼童在幼兒園受傷，臉頰、下巴紅腫瘀青，家長從今年1月開始追查，教育局7月才完成裁罰，此案共有5名孩子受害。沈伯洋說，市府對外回應不能一直停留在有沒有裁罰，前陣子也提到，若系統性的問題沒有解決，可能會有黑數的問題；他強調，若有小孩仍在受害，就要盡快修正，不是等到事情發生後說有裁罰，作為家長，真的不能再忍受這樣的答案。