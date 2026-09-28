小孟老師分析今（28）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：建立工作目標
感情：打扮性感迷人
財運：破財危機解除
牡羊幸運色：白色
貴人：金牛
小人：處女
金牛座：
工作：確保產品供應
感情：新朋友好人緣
財運：記得保持彈性
金牛幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙子座：
工作：凝聚團隊忠誠
感情：家庭和樂融融
財運：控制容易出錯
雙子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤
巨蟹座：
工作：發現市場趨勢
感情：可多參加聚會
財運：突破更有發展
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座：
工作：領導培訓計劃
感情：甘願為愛奉獻
財運：研究投資建議
獅子幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：水瓶
處女座：
工作：良好時間管理
感情：有利談情說愛
財運：重大消息出現
處女幸運色：绿色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天秤座：
工作：推廣市場策略
感情：桃花機會增多
財運：清空之後成長
天秤幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：獅子
天蠍座：
工作：持續改進效率
感情：找到彼此的愛
財運：要細心莫大意
天蠍幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：天蠍
射手座：
工作：建立持續學習
感情：新的機會展開
財運：家用預算調整
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：提升整體素質
感情：伴侶成為依靠
財運：留心套牢陷阱
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
水瓶座：
工作：推動團隊培訓
感情：放下心中疑慮
財運：套牢危機解除
水瓶幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：射手
雙魚座：
工作：提高管理效率
感情：撐起家庭事務
財運：留意危機處理
雙魚幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：建立工作目標
感情：打扮性感迷人
財運：破財危機解除
牡羊幸運色：白色
貴人：金牛
小人：處女
金牛座：
工作：確保產品供應
感情：新朋友好人緣
財運：記得保持彈性
金牛幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙子座：
工作：凝聚團隊忠誠
感情：家庭和樂融融
財運：控制容易出錯
雙子幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤
巨蟹座：
工作：發現市場趨勢
感情：可多參加聚會
財運：突破更有發展
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座：
工作：領導培訓計劃
感情：甘願為愛奉獻
財運：研究投資建議
獅子幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：水瓶
處女座：
工作：良好時間管理
感情：有利談情說愛
財運：重大消息出現
處女幸運色：绿色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天秤座：
工作：推廣市場策略
感情：桃花機會增多
財運：清空之後成長
天秤幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：獅子
天蠍座：
工作：持續改進效率
感情：找到彼此的愛
財運：要細心莫大意
天蠍幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：天蠍
射手座：
工作：建立持續學習
感情：新的機會展開
財運：家用預算調整
射手幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：提升整體素質
感情：伴侶成為依靠
財運：留心套牢陷阱
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
水瓶座：
工作：推動團隊培訓
感情：放下心中疑慮
財運：套牢危機解除
水瓶幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：射手
雙魚座：
工作：提高管理效率
感情：撐起家庭事務
財運：留意危機處理
雙魚幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。