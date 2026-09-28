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小孟老師分析今（28）日十二星座運勢。牡羊座：工作：建立工作目標感情：打扮性感迷人財運：破財危機解除牡羊幸運色：白色貴人：金牛小人：處女金牛座：工作：確保產品供應感情：新朋友好人緣財運：記得保持彈性金牛幸運色：金色貴人：魔羯小人：雙魚雙子座：工作：凝聚團隊忠誠感情：家庭和樂融融財運：控制容易出錯雙子幸運色：藍色貴人：射手小人：天秤巨蟹座：工作：發現市場趨勢感情：可多參加聚會財運：突破更有發展巨蟹幸運色：玫瑰色貴人：天秤小人：雙子獅子座：工作：領導培訓計劃感情：甘願為愛奉獻財運：研究投資建議獅子幸運色：綠色貴人：雙魚小人：水瓶處女座：工作：良好時間管理感情：有利談情說愛財運：重大消息出現處女幸運色：绿色貴人：水瓶小人：魔羯天秤座：工作：推廣市場策略感情：桃花機會增多財運：清空之後成長天秤幸運色：黑色貴人：天蠍小人：獅子天蠍座：工作：持續改進效率感情：找到彼此的愛財運：要細心莫大意天蠍幸運色：灰色貴人：雙子小人：天蠍射手座：工作：建立持續學習感情：新的機會展開財運：家用預算調整射手幸運色：橘色貴人：處女小人：巨蟹魔羯座：工作：提升整體素質感情：伴侶成為依靠財運：留心套牢陷阱魔羯幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：牡羊水瓶座：工作：推動團隊培訓感情：放下心中疑慮財運：套牢危機解除水瓶幸運色：黃色貴人：巨蟹小人：射手雙魚座：工作：提高管理效率感情：撐起家庭事務財運：留意危機處理雙魚幸運色：紅色貴人：牡羊小人：金牛