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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目銅牌戰，中華隊今（27）日以5：1擊退中國隊，奪下隊史在棒球項目的第4面銅牌。36歲的「台灣隊長」陳敏賜本屆賽會帶傷上陣，他賽後表示，很珍惜能參加亞運的機會，「4年才舉辦一次的盛會。我不知道自己未來還有沒有機會參加下一屆亞運，因此今天的比賽對我來說意義格外重大。」他坦言，即便身體有傷痛，但還沒打算離開棒球，「只要我還能夠站得起來，我就不會讓自己倒下來，所以開心在場上做想做的事。」本屆中華隊目標暌違20年的亞運金牌，但預賽首戰出師不利，遭韓國隊0：5完封，後續接連擊退泰國隊、香港隊，以2勝1敗、分組第2名晉級複賽。複賽首戰中華隊以9：1擊退中國隊，第2戰卻以3：7不敵日本隊，最終無緣金牌戰，今日在銅牌戰靠著先發投手林昱珉8局無失分好投，以5：1力克中國隊，奪下隊史第4面銅牌。總教練湯登凱賽後感謝選手辛苦付出，「我們的陣容中有業餘選手，也有風塵僕僕從美國趕來、身體相當疲憊的旅美球員，但大家齊心協力凝聚在一起，共同把這支球隊帶到了這樣的高度。」談到先發投手林昱珉8局無失分、10K表現，湯登凱說，「他今天的心情和心態都調整得非常棒，我認為他繳出了極其精彩的好表現。」36歲的「台灣隊長」陳敏賜，在本屆賽會稱職扮演中心打者的角色，6場比賽累積18打數6安打、2轟、8打點，打擊率3成33的火燙表現。陳敏賜賽後表示，「這場比賽帶給我滿滿的快樂。我們一路走來付出了非常多的努力，最終能收下這面銅牌。」陳敏賜表示，能夠參加亞運是一次非常難得且珍貴的機會，「大家的汗水與努力都得到了回報。我們全隊都會將這段旅程視為一段無比特別的珍貴時光。」陳敏賜在本屆賽會帶傷上陣，他坦言，「亞運是4年才舉辦一次的盛會。我不知道自己未來還有沒有機會參加下一屆亞運，因此今天的比賽對我來說意義格外重大。」陳敏賜說，雖然身體確實有一些傷痛狀況，但還沒打算離開棒球，「只要我還能夠站得起來，我就不會讓自己倒下來，所以開心在場上做想做的事。」