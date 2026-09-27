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▲何欣純今舉行台中市信賴之友百工百業協會後援會授證活動。（圖／何欣純辦公室提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（27）日赴台中，替台中市長參選人何欣純站台。沈伯洋並以知名武俠小說《神鵰俠侶》中的「俠之大者，為國為民」肯定何欣純為產業奔走、深入基層傾聽民意的付出；他並感性提到，他是半個台中人，媽媽生前很支持何欣純，拜託大家幫他媽媽投何欣純這票；何欣純則感謝百工百業共同支持，強調他與台中隊都已準備好，將以「行動、溫度、創新」承擔城市發展的責任。何欣純今於競選總部舉行台中市信賴之友百工百業協會後援會授證活動，沈伯洋到場相挺。沈伯洋表示，與何欣純在立法院並肩合作，深知何欣純的政見完整，也看見其為了產業與市民需要，願意放低身段且全力爭取，而他最喜歡金庸知名武俠小說《神鵰俠侶》中的「俠之大者，為國為民」，何欣純為推動無人機產業發展，六度鞠躬拜託促成進展，正是把國家與產業發展放在心上，因為背後代表的是每一位市民鄉親，「俠之大者就是何欣純，為國為民就是何欣純」。沈伯洋透露，整理母親遺物時，發現家中留有許多何欣純的相關物品，母親已無法親自投下這一票，因此懇託鄉親代替母親支持何欣純；未來城市之間既競爭也合作，應共享城市治理的經驗，重視百工百業與每一位市民的需要與想望，邀請大家11月28日共同支持何欣純與台中隊。何欣純表示，上午與沈伯洋從審計新村走到市民廣場，進行一場以首都格局出發的雙城文化對談，沿途感受到市民滿滿的熱情，也分享台中的美食與生活。他說，沈伯洋是半個台中人，對東泉辣椒醬的喜愛更讓人印象深刻，連雞蛋糕都要加東泉，炒麵淋上東泉辣椒醬也吃得開心，這些日常的小確幸，背後都是市民對生活的期待，市府對此更應用心提供全方位的照顧，讓大家能在這座城市安心生活、安居樂業。何欣純指出，台中擁有海空雙港、好山好水與美麗海岸線，更有受到世界肯定的產業實力，絕對有條件擁有首都般的生活格局，百工百業就是城市創新與進步的力量，未來要支持產業轉型，讓隱形冠軍的中小微型企業與新興科技共同發展，也要加速捷運等重大建設，讓國際城市的進步願景能夠落實，未來他將與台中隊以「行動、溫度、創新」承擔城市發展的責任，為台中打造下一個新時代。