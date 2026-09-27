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2026名古屋亞運棒球項目賽事，台灣先前在4強超級循環賽對戰中國隊時，比賽觀眾席有台灣球迷拿出國旗，遭現場工作人員制止，就連印有Taiwan字樣的毛巾替球員加油也不行，引發球迷不滿。日本神戶市議員上畠寬弘今天在社群平台Threads發文表示，已正式向日本文部科學大臣關芳弘提交陳情書。台灣與中國在25日的比賽過程中出現插曲，有球迷在現場攜帶國旗揮舞，遭到官方阻止，在網路上掀起熱議，官方隔日甚至於球迷進場口更直接發布公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，再度讓球迷不滿。日本神戶市議員上畠寬弘今天在社群平台Threads發文表示，他已向日本政府中負責奧運及國際體育行政的文部科學省最高負責人關芳弘文部科學大臣，就第20屆亞洲運動會2026愛知名古屋對台灣的相關處置，正式提交了「要求尊重台灣並顧及台灣人民尊嚴之陳情書」。他強調，對日本而言，台灣是共享自由、民主與法治等基本價值，無可取代且極為重要的存在。他能理解，作為國際賽事，必須遵守亞洲奧林匹克理事會 OCA 所制定的相關規則。然而，在執行這些規則時，絕不能傷害台灣人民的尊嚴與認同，更不能讓台灣人民感受到，連他們對台灣的情感本身都遭到否定。更何況，這次大會是在日本舉辦。絕不能讓從台灣來到日本的各位，因為大會的相關處置而感到失望與難過。他已正式向日本文部科學大臣關芳弘提交陳情書，要求日本政府釐清大會對台灣選手及觀眾的處置。上畠寬弘在陳情書中表示，體育本應超越國家、地區、語言及文化的差異，促進彼此理解與友誼。必須讓台灣選手能夠全力投入競技，也讓從台灣來到日本的各位能夠安心為選手加油。文部科學省及體育廳已設置愛知・名古屋亞洲運動會及亞洲帕拉運動會舉辦支援本部等相關體制，並由文部科學大臣擔任該支援本部本部長。考量本屆大會的主辦單位為OCA，而具體賽事運作則由大會組織委員會負責，我仍希望日本政府能夠向相關機構進行必要的協調與要求，以確保台灣人民的尊嚴獲得充分尊重。他提出以下要求：一、確認本屆大會對台灣選手、相關人士及觀眾等所採取措施的事實經過，並檢視是否存在損害台灣人民尊嚴及認同的處置。二、要求大會組織委員會及OCA尊重台灣選手、相關人士及觀眾，並在大會運作上充分顧及其尊嚴與認同。三、確認OCA等所制定大會規則的宗旨及適用範圍，避免因超出必要範圍的擴大解釋，而將台灣人民正當的加油應援與表達一律加以限制，並要求相關方面採取適當措施。四、真誠面對台灣方面所提出的意見與疑慮，如確認確有問題，應要求大會組織委員會及OCA迅速改善，並採取防止再次發生的措施。五、對於在日本舉辦的國際體育賽事，要求日本政府採取必要行動，確保包括台灣在內的所有參與者，其人格與尊嚴都能獲得尊重。