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台北市長蔣萬安昨（26）日出席中山區中庄仔福德宮舉辦「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方特別送上「甘蔗」象徵步步高陞，但「節數」卻非常緊密，遭酸恐「萬劫不復」。對此，蔣萬安今出席活動時表示，會持續踩穩腳步、穩健地前行，也會持續用市政的政績以及規劃的願景來爭取市民朋友的認同。選舉送「甘蔗」給政治人物多半是祝福對方「步步高陞、節節高陞」一路向上攀爬，且甘蔗帶甜也代表有好的彩頭。蔣萬安拿到的甘蔗筆直，但密密麻麻的都是節，有人認為象徵一步一腳印走得穩健，但也有人認為是「有節無肉」，暗示關卡較多或充滿挑戰。而民進黨台北市長參選人沈伯洋的甘蔗，一樣筆直，且節距正常，還拜過天公，引發討論。民俗專家廖大乙接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時認為，甘蔗越多節，表示長得比較慢，但結實、堅韌、屹立不倒。而節比較寬，生長速度快，代表比較不結實、虛胖，短暫之意。在神明面前沒有好人、壞人之別，只有因果論。若兩人同時出現在同個場合，廟方應該公正無私，兩邊送的要一樣，但這明顯已有人為操作，已經離道。面對廟方的好意，蔣萬安強調，回到中山區就像回到娘家一樣，和所有老朋友、老鄰居見面，也謝謝大家給我滿滿的熱情、鼓勵和支持。他也會持續踩穩腳步、穩健地用政績來爭取市民朋友的認同。