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▲《浪漫巡山員》作者張維純主講《一棵樹倒下之後：從巡山現場看見真正的護樹》。（圖／變色龍攀樹工作室提供）

▲17縣市都有一片將傳承的年輪木片。（圖／變色龍攀樹工作室提供）

▲全國串連大樹聚彰化埔心梧鳳公園主場。（圖／變色龍攀樹工作室提供）

由變色龍攀樹工作室發起、社團法人台灣真美樹協會共同主辦的《以樹為師》全國串連大樹聚迎來第四屆。26日當天，全台17個場次、從本島到澎湖離島，各地攀樹教練將帶著親友、學生與社區居民同一天上樹。今年更首度跨出國界，美國、日本、菲律賓的攀樹與環境社群，以及日本、香港等地的攀樹選手個人，都在自己的地方響應。變色龍攀樹工作室2018 年成立，2023 年首屆串連全台13 縣市、約 150 位攀樹者；2024 年擴大到 16 縣市、17 場、約 400 位；2025 年 20 場、約 520 位。四年間累計約 50 場次、逾千位攀樹者參與。變色龍攀樹工作室創辦人、ISA 國際認證樹藝師陳東榮表示：「我們相信，當越來越多人親近樹木，樹就有機會被好好對待。一位攀樹教練能影響身邊的人，就多一個真正了解樹的人。」今年起，每場活動都有一片專屬年輪木片，正面雷雕場次名稱，背面由當天參與者共同畫上一圈年輪，逐年累積成各場的「年輪紀錄」。各場並可選擇社群 Hashtag 接力、同步感謝動作、實體信物交換與「以樹為師全台地圖」等方式串連。《以樹為師》今年的子題「照顧好現有的樹，和種下新的樹，一樣重要」。在淨零與綠化政策持續推動種樹的同時，期待社會與公部門同樣重視都市林木修剪、發包與驗收的品質，讓這些工作獲得合理的專業對待與經費支持。樹是所有人的，不分縣市、不分立場；照顧好身邊的樹，需要大家一起來。社團法人台灣真美樹協會指出，城市林木的困境非單一專業能解，唯有跨領域協力，才能為台灣的樹找到能夠好好生長的解方。