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美國總統川普與中國國家主席習近平在華府舉行的川習會落幕後，美中相繼公布川習會成果，但美媒指出，雙方公布的內容至少出現4處有落差的部分。根據Politico報導，外界原本對中國國家主席習近平本次訪問華府的期望並不高，主因是習近平與川普皆希望在美國期中選舉前維持雙邊關係穩定。然而，即便是以如此低的標準來看，這趟行程在貿易領域所取得的實質進展依然相當有限。這是習近平十多年來首次訪問華府，為期三天。此行適逢美國期中選舉前幾週，同時習近平自身也在應對國內經濟放緩，並為明年預計接任歷史性的中共最高領導人第四任期做準備。相關會談成果恐難以滿足產業界的期待，亦未達到高級官員先前描繪的願景，官員們曾將此峰會宣傳為重塑美國與全球第二大經濟體經貿關係的契機。值得注意的是，兩國發布的聲明在關鍵議題上出現明顯分歧，這與兩國領袖今年 5 月於北京峰會後的狀況相同，凸顯出雙方尚未解決的分歧，恐在未來幾個月內重新引燃貿易緊張局勢。美方於週五晚間總結了此次會晤的成果，表示中國同意在2027年及2028年，每年至少採購1000萬公噸美國煤炭、雙方未來可能在降低關稅方面取得漸進式進展，並設立了一個處理農業貿易的專責工作小組。此外，本次會晤也將脆弱的貿易停火期延長了兩個月。中方發布的成果清單中，完全未提及採購煤炭的承諾，也未提供貿易委員會（Board of Trade）關稅減免所適用的出口品項細節。此外，中方聲明亦未證實白宮關於「兩國已成立投資委員會（Board of Investment）以討論具商業意義的投資相關議題」的說法。中國商務部發布的聲明則指出，兩軍將於近期簽署《關於加強危機溝通與預防的諒解備忘錄》，但白宮於週五接近午夜發布的官方聲明中並未提及此項進展。前美國國家安全官員、美中關係專家辛格頓（Craig Singleton）分析指出「這些遺漏非常耐人尋味，晶片、半導體設備與出口管制完全沒有出現在成果清單中，因為這些議題日益被歸類為國家安全競爭，而非普通的商業談判。同樣的邏輯也反向適用於稀土，北京幾乎沒有動力放棄這項它認為能在未來爭端中發揮作用的籌碼。」中國商務部的聲明同樣未提及中國目前對美國民用及國防工業至關重要的稀土出口限制。白宮聲明則表示，川普與習近平已同意「繼續就美國對該材料出口供應不可靠的疑慮進行合作」。關鍵礦物與稀土已成為美中關係的焦點，美方指責北京持續限制關鍵出口並威脅美國產業。