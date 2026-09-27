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台北金華國中的營養午餐爆出疑似多名老師與學生用餐後出現腹瀉、嘔吐症狀，被民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑是食物中毒釀禍。對此，市長蔣萬安痛批認知作戰，遭沈伯洋反嗆「跟南鼠北送意思一樣轉移焦點、在台北找敵人」。今（27）日蔣萬安下午出席活動時說，明天就是教師節，在這個時間點上面，老師們還要面對像沈委員、簡議員這種栽贓抹黑，實在令人非常遺憾。蔣萬安表示，只要是經歷過大罷免，沈伯洋委員的風格，台北市民其實非常清楚也記憶猶新。今天造謠、不道歉，再把責任推給孩子，就像煽動仇恨搞大罷免，最後都說這是公民團體發起。其實過去大罷免慣用的手法就是丟出一個又一個的謠言，而且是廉價的謠言，然後讓被造謠的一方疲於奔命，要用五倍十倍的力氣去澄清謠言。蔣萬安指出，當謠言被戳破後，他們就很快出來說，只是提出問題、提出來討論，然後迅速地丟出另一個謠言。金華國中就是最好的例子。這一次台北市政府必須嚴正澄清這些謠言，最重要的原因是，這種謠言傷害的人太多，包括學生、家長、學校，還有老師。明天就是教師節，我特別感謝老師們對國家社會的付出以及貢獻。蔣萬安說，沈委員似乎並不是這麼關心教師的權益。舉例來講，九二八教師節放假，沈委員投下反對票，還好他不是多數的意見，現在大家才可以在教師節放假，感謝老師們的辛苦。我一直以來想要打造的台北市，就是一個尊重老師、注重教育以及禮義廉恥的城市，而不是讓老師的權益跟尊嚴受到傷害。所以我要再一次向所有的老師祝福教師節快樂。