我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節暨教師節連假疏運期間，高鐵運量創新高，不過卻發生對號座旅客被擠到差點上不了車，更有商務車廂旅客抱怨自由座旅客擠進車廂。台灣高鐵指出，統計約有30位自由座旅客因玄關已無空間，因此站立在商務車廂，經過勸導已經離開，深感抱歉。同時呼籲自由座旅客務必避開週一（28日）下午到晚上的超尖峰時段分流搭乘。不少旅客抱怨，商務車廂旅客受到自由座旅客影響，針對此事高鐵公司今（27）重申，開放對號座車廂供自由座旅客站立時，「不包括商務車廂」，車上也會持續廣播勸導，請自由座旅客不可進入商務車廂站立。本次疏運人潮再創高峰，卻引發旅客種種抱怨，「台灣高鐵公司深感抱歉，未來也將加強勸導，落實相關規定。」根據統計24至26日期間，部分自由座旅客進入商務車廂站立，經勸導多數皆離開，僅6班次、總計約30位自由座旅客因玄關已無空間，故於商務車廂站立。高鐵公司除將持續優化相關措施，也呼籲：自由座旅客務必避開週一（9/28）下午到晚上之超尖峰時段分流搭乘，並請對號座旅客包容體諒，配合高鐵人員的分流、引導。