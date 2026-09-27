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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目今（27）日進行最後一天賽程，中華隊以5：1擊退中國隊，奪下隊史第4面銅牌，每位選手將獲得90萬國光獎金，陣中中職6位國手預計明（28）日返國，投入戰況激烈的下半季賽事。中信兄弟總教練平野惠一指出，黃韋盛歸隊後會視身體狀況評估是否直接隨一軍出賽，聽到子弟兵在亞運獲得90萬獎金，平野開玩笑說，「那應該不需要我的獎金了吧！我應該要抽成。」中華隊今日在銅牌戰以5：1擊退中國隊，奪下隊史在亞運會的第4面銅牌。依照《國光體育獎章》規定，中華成棒隊每位選手將獲得90萬銅牌獎金，因此本屆賽會，中華成棒隊24位國手合計將進帳2160萬元獎金。本屆亞運中華隊共有6名中職球員，分別是獅隊朱迦恩、張翔，兄弟黃玠瀚、黃韋盛，龍隊劉基鴻以及桃猿陳晨威，由於中職目前下半季戰況激烈，6位國手預計明日就搭機返台歸建母隊。其中兄弟黃韋盛在本屆亞運表現出色，6場比賽累積24打數敲出8安、3分打點，打擊率3成33。兄弟總教練平野惠一今日表示，黃韋盛歸隊後會先看身體狀況，如果沒問題就從一軍出發，「但不會太勉強他。」聽到黃韋盛在亞運繳出好表現，平野開心表示「太好了！」被問到是否要加發獎金給黃韋盛，平野笑著反問，「為什麼？」，翻譯樂樂則在旁提醒平野之前確實有說過。平野聽到後笑說，「我有說過嗎？好吧那我要考慮一下！」不過得知子弟兵將獲得90萬國光獎金時，平野馬上說，「那應該不需要我的獎金了吧！我應該要抽成。」平野強調，「剛剛都是開玩笑，我最在意的是韋盛身體健康、平安回來。聽到大家都說他表現很好，我很開心，我的存在就是在韋盛退休前，會一直Push他。」平野的話語之間給人一種父親看待兒子的視角，他笑說，「應該是哥哥吧，但以年齡來說，可能是爸爸。」