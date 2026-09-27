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民間聲援前總統陳水扁之女陳幸妤發起的「鍘美藝術節」日前落幕，引發熱烈回響，網路近日傳出有人欲如法炮製，在台北市上演《貍貓換太子》，不過，民進黨台北市長沈伯洋今（27）日重申，他非常不贊成此事。對此，知名媒體人矢板明夫表示，已決定暫停或延期演出，他也向外界致歉。對於《貍貓換太子》爭議，名嘴吳靜怡下午轉述主辦者、矢板明夫說法，《貍貓換太子》經過各方面慎重考量，暫停或延期演出的方向處理，再次向大家致歉，也衷心感謝大家。吳靜怡表示，為了台灣好，行動比發文重要，請各位多多包涵，大事如臨要有靜氣，在事情處理上只求萬事圓滿，發言的先後順序都應該尊重專業，「絕對不是我」。吳靜怡提到，為了台灣，只有團結才能對抗敵人，即便他莫名其妙被罵，但也沒關係，「干我屁事的憤怒」才是敵人的陷阱，「四叉貓、矢板明夫都是我的家人，一起努力、一起加油！」沈伯洋下午出席「台北兒少行動，不落蒂聯盟、衣衣不捨小隊聯合倡議」活動受訪時表示，他在選舉一開始就已說過，針對人家的過去、家人、身世，都不應該是選戰主軸，「我覺得都不重要，我們只關心其市政做得如何、只關心他的能力」；他強調，若有意要去討論這些事情，「我個人非常不贊成」。