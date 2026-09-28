寶可夢卡牌30週年紀念套組「30th Celebration」發售後，全球各地隨即掀起搶購熱潮，不過隨著玩家陸續開箱，市場卻出現意外發展，外媒發現，本次高稀有度卡牌的封入率疑似比預期高出不少，導致超夢ex、夢幻ex等熱門卡供應量快速增加，單卡價格也在短短幾天內大幅下滑，讓部分提前高價收卡的轉賣商面臨套牢。
發售前炒到3000美元 超夢ex、夢幻ex價格急殺
美國的遊戲媒體網站《Kotaku》指出，寶可夢卡牌30週年紀念套組中，超夢ex、夢幻ex在正式發售前曾被市場炒至高價，eBay上甚至出現約850至1400美元的掛牌價格，最高更有超過3000美元的案例，沒想到產品上市後，價格迅速反轉，發售約5天後，相關卡牌掛牌價格已降至約120美元，現在價格超過100美元的商品已經較難售出，與發售前的市場氣氛形成強烈落差。
SAR每18包就有1張 高封入率衝擊轉賣市場
《Kotaku》強調，價格會出現如此劇烈變化，關鍵就在於「卡到底有多難抽」，若引用玩家自行整理的開卡資料，本次SAR卡牌約每18包就能出現1張，AR卡牌則約每5包出現1張，相較近期海外版產品可能要開到約100包才有機會抽到1張SAR，這次的高稀有卡明顯更容易取得。當玩家可以靠自己開包抽到熱門卡，自然降低直接花高價購買單卡的需求。
對轉賣市場而言，這也代表原本被視為「稀有、難取得」的卡牌，短時間內大量進入市場，供給增加後價格便開始下修，有人甚至揚言考慮對寶可夢採取法律行動，也有玩家抱怨官方沒有提前公布確切印刷量、封入率與供貨數量，甚至有自稱二次流通業者的人透露，自己為了搶購寶可夢30週年卡牌甚至刷爆信用卡，如今不知道該如何向家人交代。
不過，目前「寶可夢卡牌30週年紀念套組封入率提高，是為了打擊轉賣炒作」仍只是市場上的推測，並沒有寶可夢官方證實這項說法，《Kotaku》的報導主要是根據玩家自行整理的開卡資料，以及eBay等平台的價格變化進行分析，僅能確認的是高稀有卡價格明顯下跌，但是否與官方刻意增加供貨、提高封入率有關，仍有待後續資訊釐清。
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美國的遊戲媒體網站《Kotaku》指出，寶可夢卡牌30週年紀念套組中，超夢ex、夢幻ex在正式發售前曾被市場炒至高價，eBay上甚至出現約850至1400美元的掛牌價格，最高更有超過3000美元的案例，沒想到產品上市後，價格迅速反轉，發售約5天後，相關卡牌掛牌價格已降至約120美元，現在價格超過100美元的商品已經較難售出，與發售前的市場氣氛形成強烈落差。
《Kotaku》強調，價格會出現如此劇烈變化，關鍵就在於「卡到底有多難抽」，若引用玩家自行整理的開卡資料，本次SAR卡牌約每18包就能出現1張，AR卡牌則約每5包出現1張，相較近期海外版產品可能要開到約100包才有機會抽到1張SAR，這次的高稀有卡明顯更容易取得。當玩家可以靠自己開包抽到熱門卡，自然降低直接花高價購買單卡的需求。
對轉賣市場而言，這也代表原本被視為「稀有、難取得」的卡牌，短時間內大量進入市場，供給增加後價格便開始下修，有人甚至揚言考慮對寶可夢採取法律行動，也有玩家抱怨官方沒有提前公布確切印刷量、封入率與供貨數量，甚至有自稱二次流通業者的人透露，自己為了搶購寶可夢30週年卡牌甚至刷爆信用卡，如今不知道該如何向家人交代。
不過，目前「寶可夢卡牌30週年紀念套組封入率提高，是為了打擊轉賣炒作」仍只是市場上的推測，並沒有寶可夢官方證實這項說法，《Kotaku》的報導主要是根據玩家自行整理的開卡資料，以及eBay等平台的價格變化進行分析，僅能確認的是高稀有卡價格明顯下跌，但是否與官方刻意增加供貨、提高封入率有關，仍有待後續資訊釐清。