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▲谷川凜飾演的童星「萌萌」做整形手術還全程直播。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

日劇《假面美顏》熱播中，該劇講述現代人對醫美整型的依賴和沉迷，第4集中童星網紅「萌萌」年幼時因一支影片爆紅，即便已經上了小學依舊有高人氣，萌萌的爸爸為了拉抬流量，和醫美診所簽約，要萌萌做全套的整形手術，還要直播手術過程，執刀醫師遠山凜（仲里依紗 飾）在手術最後一刻突然反悔，宣布手術取消，把所有人的計畫都打亂，最後她也與萌萌深度談話，她認為萌萌是為了爸爸才答應手術，不是為了自己，萌萌被說中心聲，卸下壓力大哭一場。童星出身的古川凜此次在《假面美顏》中飾演童星「寶田萌乃」，為了拉抬粉絲數和直播流量，爸爸和醫美診所簽約，打算讓女兒做整套的整形手術，萌萌知道在母親過世後，是父親一手將她帶大，孝順的她為了父親什麼都願意做，手術當天甚至還全程直播。但當萌萌躺上手術檯，飾演執刀醫師的仲里依紗突然反悔，宣布手術取消，讓所有人都震驚不已。事後仲里依紗對萌萌說，「我覺得妳是為了別人才答應手術，不是為了妳自己。」萌萌哭著說，「為什麼妳能說得好像了解我一樣。」仲里依紗想起縱使已經能獨當一面的自己，依舊被父親的權威壓得喘不過氣，她牽著萌萌的手說，「我懂，因為我也是別人的女兒。」萌萌這才放聲大哭卸下心中壓力。不過後來萌萌的爸爸還是和其他診所合作，萌萌依舊接受整形提議，不過這次醫生問她想整成什麼樣子，她拿出媽媽的照片，媽媽的樣子，就是她心目中最美的樣子。許多觀眾看了都忍不住落淚，小學生也瘋整形這件事也引起討論。