我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屠潔（如圖）一口氣角逐5個獎項，期盼今年表現能受到評審肯定。（圖／屠潔提供）

第61屆廣播金鐘獎即將登場，本屆「入圍者派對」主持棒由屠潔與巫巴克共同接下，今年入圍5項大獎的屠潔，笑說揭曉當下與母親尖叫連連，媽媽也直呼：「現場看入圍直播對長輩心臟太不友善。」另外，巫巴克已連續4年入圍，過去都坐在台下，今年非常期待能順利抱回獎座。文化部影視局宣布將「廣播金鐘交流派對」納入常態性活動，今年由屠潔與巫巴克接下主持棒，屠潔透露收到主辦單位邀約時毫不猶豫答應，與巫巴克風格互補且極具默契，兩人近期頻繁見面開會、細讀入圍名單，更笑說：「熬夜對本搭配宵夜鹹酥雞與飲料，讓減肥計畫徹底失控，面臨極大的體重考驗。」除了擔綱主持重任，屠潔今年以《Go For Gold ! 金牌神隊友》入圍廣播金鐘獎「教育文化節目獎」、「主持人獎」及「企劃編撰獎」，並以《Check in !世界遺產這一課》入圍「少年節目獎」與「主持人獎」，一口氣角逐5個獎項。她分享這些作品都是投入極大心血、甚至半夜奔波採訪的成果，揭曉當下她與母親都相當興奮，媽媽也笑稱現場看入圍直播對長輩心臟太不友善，期盼今年表現能受到評審肯定。巫巴克則以節目《Live!聲音實驗現場》雙料入圍「流行音樂節目獎」與「流行音樂節目主持人獎」，從幕後企製、剪接一步步走向幕前，他十分感謝評審肯定，也誠摯感謝所有願意在節目中分享創作辛酸與成長歷程的歌手們。屠潔特別為搭檔發聲，指出巫巴克已連續4年入圍，過去都坐在台下，今年非常期待他能順利抱回獎座。第61屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於10月17日（六） 晚上 19:00 在台北流行音樂中心登場。